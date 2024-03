Jugadores de Godoy Cruz fueron detenidos por incumplir medida judicial tras una denuncia por violación

En octubre de 2023 una joven denunció a Julián Encina (19) y a Exequiel Tejada (18), futbolistas de la Reserva de Godoy Cruz, por abuso sexual con acceso carnal tras un hecho que habría ocurrido a la salida de un boliche en Mendoza. En noviembre los jugadores fueron imputados y se les permitió vivir el proceso en libertad, sin embargo no cumplieron una de las medidas dispuestas por la Justicia y fueron detenidos: habían pedido permiso para jugar un partido y a raíz de eso se descubrió que no estaban viviendo en el domicilio declarado.

“Les otorgaron el mantenimiento de la libertad de oficio. Desde la denuncia vivieron el proceso en libertad, pero con una serie de prohibiciones como, por ejemplo, la salida del país o de la provincia sin autorización. La más compleja era mantener el domicilio, que ellos lo fijaron en San Rafael, al sur de la ciudad de Mendoza”, le contó el abogado de la denunciante, Pablo Livio Cazabán.

En ese sentido el letrado reveló: “Empezaron a jugar el torneo de fútbol en febrero, porque pidieron permiso y, a partir de eso, nosotros advertimos que estaban entrenando en la ciudad de Mendoza, a más de 200 kilómetros de San Rafael: o vivían en otro lado o todos los días hacían 500 kilómetros para ir a practicar”.

El torneo al que se refiere Cazabán es la Copa Proyección de la AFA en la que, por ejemplo en la fecha 2, ambos fueron titulares en el encuentro contra Lanús en Buenos Aires. “Todo se resolvía denunciando el nuevo domicilio, pero eso te muestra el desprecio absoluto por el cumplimiento de las condiciones”, afirmó el abogado y resaltó: “Hicimos una presentación para que se revisaran las medidas y la fiscalía, que ha sido bastante tolerante, no tuvo más salida que ordenar la detención porque se constató que no vivían ahí (donde declararon), hace tiempo que no los veían”.

#CopaProyección 🏆



🗒Estos son los 11 elegidos por Ernesto Pedernera para el debut de la reserva.#VamosTomba💪🏻 pic.twitter.com/8naWohGIZp — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2024

“Están detenidos por el momento en una Comisaría cada uno porque pidieron detención domiciliaria y están a la espera de una respuesta. No se debería dar esa morigeración porque si incumplieron una medida de más fácil cumplimiento... No se puede permitir”, contó Cazabán y agregó: “A partir de la detención la fiscalía tiene 10 días para ver si piden prisión preventiva o no. No tienen mucha alternativa que pedir la preventiva”.

Respecto a la víctima, el letrado contó que su clienta fue “sometida a pericias y audiencias” y que “la han revictimizado mientras los jugadores estuvieron dos meses viviendo en la misma ciudad sin que ella lo supiera”. En ese sentido, destacó: “Está en un estado de desprotección absoluta. La situación es grave por los criterios excesivamente flexibles del Poder Judicial en esta causa, no es un criterio común de todas las causas”.