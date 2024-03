Calabró pidió a los intendentes que “se hagan responsables de los ríos”

El Senador por La Caldera Miguel Calabró se hizo eco las consecuencias que generan en las viviendas la crecida de los ríos, desmitificó la “condena a la explotación minera de áridos” y pidió a los intendentes “que se hagan cargo”.

“Necesitamos que nuestros ríos sean explotados, tienen mucho material de arrastre. Hay que hacerlo bien. La Secretaría de Minería, la Secretaría de Recursos Hídricos deben tomar los recaudos necesarios, deben doblegar los esfuerzos, porque lo que nos está pasando es que los municipios no se están haciendo cargo de los encauzamientos”, señaló.

Calabró criticó la respuesta de “algún intendente” a las familias que viven en la ladera del río, advirtiendo falta de trabajo en ordenamiento urbano municipal.

“»Nadie los manda a vivir ahí», frase poco célebre, poco solidaria, autoritaria por parte de algunos intendentes que no entienden que la situación de la tenencia de la tierra, que la situación de muchas familias está complicada, con los alquileres que suben, y la gente busca vivir donde puede. Sobre todo si no hay un ordenamiento territorial, si no tenés normas municipales que hagan al ordenamiento urbano, al crecimiento urbano”, manifestó.

En esta línea pidió que la Secretaría de Minería y la de Recursos Hídricos revisen los convenios con los municipios “para que ejercen el poder de policía en el control de la explotación de áridos” e instó a los municipios a construir defensas.

“El gobierno de la provincia gasta fortuna todos los años en su presupuesto, dándole a los intendentes un dinero que se llama de emergencia hídrica, un plan de mínima. Señores intendentes, háganse responsables de los ríos, los ríos pasan por los municipios”, disparó.

Seguidamente Calabró puntualizó en la situación del departamento La Caldera y apuntó contra el intendente Diego Sumbay por irregularidades en el manejo de catastros urbanos.

“El Registro de Inmuebles actualiza todo el tiempo el padrón de registros catastral de los catastros urbanos que tienen los municipios. El municipio de La Caldera tiene casi 300 catastros que ya fueron dados de alta en Inmuebles, que pasaron la comunicación al municipio de La Caldera, y el intendente decide no cobrar la tasa de servicio municipal sin ninguna razón, simplemente porque no quiere”, expresó advirtiendo que podría haber un pedido de juicio político por incumplimiento del deber de funcionamiento público.

Recordando que en mayo del 2023 la Cámara de Senadores fue acusada de complicidad acerca de los loteros irregulares en La Caldera, Calabró señaló la necesidad de regularizar por ley situaciones similares.