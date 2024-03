“Hay funcionarios buenos, otros que no tanto, algunos participan, otros no. Desde esta óptica, el Intendente tiene bastante apertura”, aseguró Agustina Álvarez – vicepresidenta 2° del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta –, y añadió: “Nos pasó que Matías Assennato, que había sido convocado, no se presentó; esperemos que no se repita”.

Para la concejal, es notoria la diferencia con la gestión anterior – en este sentido – ya que se había vuelto moneda corriente la falta de diálogo y el “faltazo” de los funcionarios a las reuniones pautadas con los concejales.

Por otro lado, a la hora de analizar la tarea de la Municipalidad y el Concejo en este contexto económico desfavorable para el país, Álvarez apuntó a la obra pública como una de las grandes afectadas, sin embargo, consideró que, “si los Intendentes hacen una buena gestión, se pueden hacer cosas”.

“Venimos de una gestión que malgastó los recursos, por ejemplo la Plaza 9 Julio y el Canal Yrigoyen, pero creo que si uno maneja bien los recursos, puede tener obras de calidad”, advirtió.

Justamente, señaló que la Municipalidad capitalina tendrá ingresos importantes ya que esta gestión realizó el mayor aumento de la Unidad Tributaria de los últimos 10 años y que, así quedó establecido, los aumentos serán trimestrales y atados a la inflación.

“Hay que ser muy prolijos, tomar decisiones inteligentes y establecer una línea de prioridades respecto a las obras que deben hacerse. Vimos cómo las lluvias afectaron a toda la ciudad, hubo gente que perdió todo, y eso es porque se necesitan 14 mil millones de pesos para poder solucionar el problema de la Capital respecto a los desagües”, señaló Álvarez, y finalizó: “Hace dos años, en el Presupuesto estaban contemplados 140 millones para esa tarea y para publicidad 800 millones. Ahí se nota la falta de criterio”.