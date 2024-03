Este miércoles, los intendentes se reunirán en la sede del Foro para analizar el contexto económico actual. “Vamos a ver como hacer frente en este panorama complicado que se viene”, expresó en Hablemos de Política por Aries, el Intendente de Vaqueros y presidente del Foro, Daniel Moreno.

“Nos autoconvocamos, queremos ver la forma de ayudar a los intendentes que no pueden cumplir con los compromisos después de paritarias” señaló Moreno y avizoró que en algunos municipios se avanzaría con negociaciones mensuales.

En este sentido, Moreno explicó que la intención es hablar con ATE y UPCN –gremios presentes en la mayoría de los municipios- para “analizar la situación en particular” de cada comuna.

“No nos negamos a pagar el 2023 porque ya está, pero en el 2024 hay algunos municipios que el 9% no nos puede liquidar, el 6% tampoco y el otro 9%. Queremos ver cada situación en particular. La idea es tratar de dialogar, creo que se tienen que poner la mano en el corazón y decir que todos la estamos pasando mal, porque si empezamos con los cortes, eso no nos lleva a ningún lado”, manifestó.

En referencia a los intendentes, Moreno consideró que “la mayoría está siendo muy austero y previsores” sin embargó advirtió que posiblemente baje la coparticipación por la caída en las ventas de pymes y grandes empresas.

“Hoy decís “voy a tratar de ahorrar” pero llegás y te enterás que se ha roto tal cosa, que pasa tal otra. La verdad que por ahí no se puede, pero hay que ahorrar por todos lados. Por ejemplo, en Vaqueros mando a la camioneta una vez al día a hacer todos los trámites que tienen que hacer, y así vemos la forma de tratar de minimizar todos los gastos”, relató.

En otro tramo de la entrevista, el intendente Daniel Moreno señaló que en el país “tenemos un Presidente sumamente economista” pero apeló a “pensar en las cosas cotidianas de la gente”.

“Un Presidente tiene que pensar en todo, no solamente en el pacto fiscal y cómo pagar la deuda del FMI, el Presidente tendría que ser más amplio y pensar en el incentivo docente, en los comedores que están adentro de la escuela, pensar en la gente que no llega a fin de mes, pensar en qué vamos a hacer para incentivar el trabajo, en las cosas pequeñas, cotidianas que no las estamos viendo a nivel nacional”, expresó.

Diferenciando la relación del Presidente con los mandatarios provinciales, aseguró que los intendentes “tenemos más diálogo con el Gobernador que el Gobernador con el Presidente”.

“El diálogo nuestro es más fluido, charlamos siempre con los ministros, con los secretarios, y la preocupación nuestra es lo que se viene. Creo que si tirás demasiado de la soga, en algún momento se puede cortar y eso es peligroso”, dijo.