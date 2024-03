Los gobernadores fueron los actores más interpelados por Javier Milei en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, en la que convocó a los mandatarios y a ex presidentes a adherir a diez puntos para el saneamiento económico. En ese marco, el cordobés Martín Llaryora

"Lo que estamos padeciendo no se lo merece ni la Argentina ni los argentinos", dijo entrevistado en C5N y coincidió con el Presidente en un gran acuerdo nacional pero introdujo nuevos aspectos a tener en cuenta: "Obras estratégicas y seguridad de inversiones para generar mucho trabajo". "A este plan fiscal hay que rápidamente sumarle un plan productivo", propuso.

Luego, celebró la "convocatoria al diálogo" pero sostuvo que "mayo en Argentina es mucho tiempo para la situación social que estamos teniendo hoy". "Me parece que hay que tener convocatorias rápidas para poder avanzar en paquetes de leyes y decisiones que el Gobierno tiene que tomar antes de mayo porque este plan fiscal claramente no es sostenible desde lo laboral y lo social", analizó y subrayó: "Dicen que los meses más duros van a ser marzo y abril y ya está siendo tremendamente duro, entonces imaginate lo que van a hacer esos meses. No van a cumplir ninguna meta fiscal si la caída es tan grande y tan pronunciada".

Finalmente, interpretó que "la inflación va a bajar por la motosierra y la licuadora. También va a bajar la actividad económica, pero van a subir el desempleo, la pobreza y la inseguridad. Si vos querés atenuar eso necesitás un plan de estímulo muy fuerte para tratar de atemplar esta situación. Mientras más tiempo tardes en poder garantizar un plan productivo, de inversión y de vuelta al trabajo, aún reduciendo el déficit para estabilizar un plan macroecónomico se te va a caer todo el plan".

