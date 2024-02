"Perverso" y "cruel": la reacción a los dichos de Milei por el ajuste a los jubilados

En diálogo con Jonatan Viale en el programa "¿La Ves?" (TN), Milei defendió las medidas e indicó que “el problema es que no hay plata”, frase que viene sosteniendo desde el momento de su asunció. El líder de La Libertad Avanza calificó a la Ley de Movilidad jubilatoria vigente como "un espanto, por eso queríamos cambiarla", mediante la "Ley Bases", que volvió a comisiones mientras se debatía en la Cámara de Diputados.

En esa línea, el jefe de Estado confirmó el bono de de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima pero agregó que no considera al sector como especialmente afectado, planteando en él hay un 15% de pobreza: "En Argentina todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados", dijo.

Ante el reclamo del periodista de "no poder ajustarle" a las personas que cobran un jubilación o pensión, Milei contestó: “Bueno, el problema es que no hay plata... Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”.

La reacción de la oposición a los dichos de Milei

Una de las primeras referentes en contestarle al Presidente fue Graciela Ocaña, legisladora porteña y exdirectora del PAMI (Programa de Atención Médica Integral). "El Presidente Milei confirmó esta noche que la casta a la que le hace el ajuste es a los jubilados", expresó en una publicación en su cuenta de "X".

"La Ley de Bases proponía lo mismo que llevaron adelante Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y (Sergio) Massa: suspender la movilidad jubilatoria e ir aumentos por decreto, lo que empobreció a los jubilados. La oposición propuso introducir la inflación, pero el presidente Milei retiró la ley", dijo acerca de la caída del megaproyecto "Ómnibus" en la Cámara baja.

Además, la presidenta del espacio Confianza Pública apuntó contra la administración libertaria por "decir ahora que no tienen planes de recomposición, ni de actualizar la fórmula" y sentenció: "Van a cargar el ajuste en los jubilados, mientras los adultos mayores dejan de comprar remedios para poder comer. La situación es urgente".

Por su parte, Lorena Pokoik, diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que "Milei justificó el ajuste a jubiladas y jubilados repitiendo la misma muletilla de siempre: No hay plata", escribió en la red social antes conocida como Twitter.

"Dice que son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza. Es perverso, cruel y mitómano", añadió en su publicación.

Su compañero de bancada, el legislador Pablo Carro, se refirió en un posteo a la situación en la misma línea: "Bajo el mantra de no hay plata, Milei confirma que al ajuste lo pagan principalmente las y los jubilados". Y sumó: "¿Y la casta? Fugando, evadiendo y jugándose un partidito de fútbol con (el expresidente Mauricio) Macri, como de costumbre".

Además, la legisladora porteña Graciana Peñafort, abogada cercana a la expresidenta Cristina Kirchner, comparó el ajuste del Gobierno de Milei con el que realizó Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, cuando estaba a cargo de la cartera de Trabajo y luego de Seguridad Social en 2001.

"El 22 de julio de 2001, Patricia Bullrich anunciaba un recorte del 13% a los jubilados siendo ministra de Trabajo de la Alianza; 151 días después Fernando De la Rúa abandonaba el gobierno. El recorte a las jubilaciones de Milei será de 27%, en términos reales, para marzo de 2024".

También publicó en "X" una placa con su imagen con la frase: "Hablando en criollo, a los jubilados los están cag#nd%".

En tanto, Alejandro Bodart, el secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda-Unidad, expresó: "No vinieron contra la casta. Vinieron contra los jubilados, contra los trabajadores, contra los pobres. No hay plata para ellos, pero sí para el FMI y los mega empresarios. Este pueblo no olvida y siempre hace tronar el escarmiento".

También publicó en sus redes sociales el exdiputado radical y parlamentario del Mercosur Álvaro de Lamadrid: "Milei se jacta de tener coraje para hacer el ajuste, pero no se metió con la casta corrupta K, no realizó ninguna denuncia, ni tocó ninguna de sus cajas. Pobló de vetustos peronistas su gobierno y solo ajustó a los jubilados. ¿ De qué coraje habla?".

