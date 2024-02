Las sesiones de Diputados estarán signadas por el ajuste de Milei

La diputada Socorro Villamayor advirtió en el programa Día de Miércoles, que el trabajo en la Cámara de Diputados este período se verá “signado por los cambios que se den a nivel Nación”.

Como bien se sabe, el Presupuesto local tiene un 75% de fondos de origen nacional, proveniente de la coparticipación. Dicha ley hace que todos los recursos, salvo los de Rentas o algunas recaudaciones locales, vayan a Nación y luego vuelvan redistribuidas a las provincias.

“El gobierno local tiene un presupuesto con esta integración y además tiene fondos que son las Transferencias no Automáticas, pero al haberlas restringido, tienen una afectación directa en los salteños, trátese de los medicamentos para pacientes oncológicos, del transporte al frenar el subsidio de manera tajante con Salta, no así con Buenos Aires en su tarjeta Sube, las pensiones no contributivas que afectó a 450 salteños y las 2100 viviendas que quedaron truncas”, lamentó la legisladora.

“Ed definitiva, toda la tarea del Gobierno de la Provincia y la actuación de los diputados este año estará signada por la mirada que le de Milei al Presupuesto”, cerró.