Paro de estatales: ATE confirmó la medida de fuerza para el 26 de febrero

El Ministro del interior pidió no demorar el tratamiento de la Ley ómnibus y ratificó la urgencia.

César ‘Oveja’ Álvarez, ex funcionario municipal, consideró que la intendenta saliente tuvo un gobierno “irregular”, con algunos aciertos – la relación con los barrios – y “errores que no son de matriz, sino personales”, como su relación con los trabajadores y con el Concejo Deliberante.

Desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Pre-Viaje, que Lammens y el propio Massa prometieron continuar si Unión por la Patria ganaba las elecciones, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, resumen desde el espacio.