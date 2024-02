El ex funcionario de la Alianza y el macrismo, Federico Sturzenneger, quien en la actualidad no tiene ningún cargo oficial pero asesora al presidente Javier Milei, reapareció este lunes durante una conferencia en la Universidad de Miami, en la que aprovechó para respaldar la derogación de la Ley de Alquileres al afirmar, sin datos respaldatorios, que bajaron los precios.

"Lo que se hizo en el DNU fue dar un shock de libertad. Esto nosotros lo hicimos con un cambio en la parte de contrato del Código Civil y Comercial que es una de las estructuras jurídicas madre de la Argentina, en particular un artículo que se llama 958 que básicamente lo que dice es que la aplicación de código a los fines de los contratos va a ser supletoria. Esto lo que quiere decir es que prima la voluntad de las partes", sostuvo el economista al exponer sobre el plan económico de Milei.





Fue Sturzenneger quien estuvo detrás del armado de la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso, y presuntamente también en el mega DNU, ya que en el anuncio encabezado por el mandatario libertario, estuvo presente pese a no tener ningún nombramiento.

"De repente se libera que la gente haga el contrato por el tiempo que quiera, con la moneda que quiera, con la cláusula de indexación que quiera y en las 3 ó 4 semanas posteriores a la emisión del DNU el precio de los alquileres cayó un 20%, volvieron a aparecer las propiedades y se volvió a armar el mercado", expresó el asesor presidencial.

De acuerdo con Ámbito.com, las afirmaciones de Sturzenegger se contraponen con las mediciones realizadas que indican que los alquileres registraron una suba mensual histórica en enero tras la desregulación de los precios.

Los precios de los alquileres sufrieron una suba récord, de más del 20% mensual en enero, el mayor incremento desde que Zonaprop inició la serie en marzo de 2012.

En enero de 2024, la oferta de departamentos en alquiler creció un 62% con respecto a diciembre de 2023. Sobre ese indicador, el informe de Zonaprop destacó que "desde fines de la pandemia, la oferta de alquiler en CABA disminuyó sistemáticamente y alcanzó un mínimo histórico en febrero de 2023".

En tanto, desde Inquilinos Agrupados lanzaron una encuesta a través de la cual se conoció que se recrudecieron las condiciones contractuales. Entre las más destacadas, los locatarios que respondieron afirmaron que el 51% de los contratos que se firman son por el plazo de un año o menos, aunque los aumentos aún son mayormente por 6 meses.

Fuente: Minuto Uno