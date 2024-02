El transporte escolar costará hasta $55.000 pero no descartan más aumentos

En comunicación con Aries, la presidenta de la Asociación de Transportes Escolares, Nilda Bini, informó que el transporte escolar costará hasta $55 mil en Salta. Si bien el estudio inicial de costos realizado por contadores indicaba que debía rondar $65 mil, “hemos adaptado los precios para que los padres puedan pagar”, informó.

“Sabemos conscientemente que hoy todo sube, pero no sube el ingreso, entonces hemos tomado la decisión de no cobrar más de $55 el viaje completo de un solo niño”, explicó Bini.

Según lo manifestó la tarifa está sujeta a revisión porque tan solo para el mes diciembre gastaban un promedio de $40 mil pesos semanales en nafta, pero a enero incrementó a $100 mil. “El combustible va a subir en marzo, en abril y en mayo, pero es de acuerdo a la suba del impuesto del gobierno hacia la petroleras, no por el hidrocarburo, y como no sabemos si no habrá otro incremento en ese sentido, eso va a pasar al costo del producto”, anticipó.

Bini acercó tranquilidad a los padres garantizando promociones para aquellos alumnos que tienen hermanos y parten desde un mismo domicilio, “con el objetivo que siga siendo excelente el servicio, acorde al bolsillo”.