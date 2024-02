Elecciones del PRO: “Los interventores tienen que entender que no son propietarios del partido”

Desde el 2020 el partido del PRO en Salta está intervenido, y con la polarización interna que surgió entre Larreta y Bullrich, actualmente son dos los interventores a nivel provincial.

En Hablemos de Política, por Aries, la diputada nacional MC Virginia Cornejo, señaló que “hay esperanza que juntos con las nacionales podamos también elegir nuestras autoridades partidarias de Salta”.

“Los interventores tienen que tener en claridad de saber que su función es la de normalizar el partido y poder transitar dentro de lo que son las instituciones pudiendo decidir su destino. Desgraciadamente esto no sucede con el PRO en Salta y en otros lugares de otras provincias. Hay que solucionar este problema y hacerles entender a quienes están de interventores que no son nuestros propietarios”, manifestó.

Cornejo señaló que la multiplicidad de dirigentes es un conflicto y destacó la importancia de lograr un “federalismo en un partido muy centralista” asegurando que “hay referentes del PRO en cada rincón de Salta”.

“Muchas veces las decisiones vienen de arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, que es como nosotros necesitaríamos para fortalecernos” dijo y agregó “mesa de conducción en este momento no hay, con un partido intervenido, depende de personas que no son de Salta y que de alguna manera parece que también están más concentrados en la ley de bases que en la normalización del partido acá en Salta”.