"La ley se tiene que tratar ya, es muy importante entenderlo”, dijo Bullrich. “Es una ley que ha tenido un montón de cambios y es hora de tratarla. Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo ya no sirve. Así que ya se sacó un capítulo”, destacó la funcionaria de la cartera de Seguridad.

Frente a la consulta de si consideraba en este caso que el objetivo de la legislación ya se había “deformado” como dijo por los cambios, luego aclaró: “Veremos cuál es la respuesta de los bloques y de los diputados. Nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar”.

Y, respecto de la posibilidad de que no se apruebe, la ex presidenta del PRO se mostró optimista y sostuvo: “Bueno, todavía no se discutió. Quedémonos en que sí va a salir”.

Perfil