El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció este domingo sobre el presidente de la Nación, Javier Milei, y sus propuestas dentro del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Además, aseguró que acompañará la iniciativa y que hará “todo lo posible para que salga”.

“Me parece que retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error, estamos con grandes posibilidades de levantar el paquete fiscal. Porque si retirás todo el paquete, te lleva a tomar decisiones de un mayor ajuste. Y el ajuste es a la gente, es menos salud, menos educación, una eximición de un sector productivo que no la va a tener, menos competitividad, eso e”s.

Además, sostuvo: “Yo digo, ¿para qué retirarlo todo? Si tenés parte del paquete que nosotros, los que nos animamos y queremos un país mejor, estamos dispuestos a acompañar. Aunque son ideas difíciles, estamos dispuestos a acompañar. Y dejá al costado las diferencias en ganancias, en retenciones y en lo previsional, eso dejalo para más adelante”.

“Un país no funciona a todo o nada. Un país funciona dialogando, no funciona por capricho. Un país funciona en la sapiencia, en el diálogo, en el consenso. Y eso hace que los países sean grandes. Los países más grandes son los que tiene políticas a largo plazo, cambian los presidentes, pero la política estratégica internacional no cambia, tampoco la política comercial”, expresó el mandatario provincial.

Y agregó: “Si nosotros hacemos lo posible y lo imposible, desde hace años, para tener déficit cero en el municipio de Córdoba, o en la provincia de Córdoba, cómo no vamos a compartir que la Argentina lo tenga. Ahora, cómo llegas a eso, es la discusión, y de qué manera llegas a eso. Así que para mí la Argentina tiene que tener un plan fiscal que nos saque de la inflación y que nos vuelva al crecimiento. Ahora, cuando vos decís saco todo el plan fiscal, nosotros estamos diciendo en la postura que nosotros tenemos”.

Asimismo, en referencia al regreso del impuesto a las ganancias, el gobernador de Córdoba compartió su mirada: “Primero hay que sacar a los trabajadores de esa escala, hay que poner altos ingresos y que quede la mayoría de los trabajadores afuera. Igual yo comparto, en parte, lo que se hizo. Es decir, ‘che, vamos a sacar ganancias, retenciones y jubilaciones’, pero yo digo pará, no saques todo, porque se te está por caer el impuesto país, tenés la posibilidad de hacer el blanqueo, bienes personales... Tenés un montón de reformas que se pueden hacer y que nosotros estamos dispuestos a acompañar, y así el ajuste que tenés que hacer no es tan grave y te ayuda a bajar el déficit”.

“No da para el capricho. Uno cuando gobierna tiene que tener la sapiencia y la templanza necesaria de escuchar. Y ojalá yo tuviera alguien que te diga ‘bueno, te voy a votar parte de este paquete’. Yo creo que parte de este paquete se puede levantar y eso le permite a la Argentina mejorar rápidamente sus números fiscales y claramente salir adelante”, añadió.

No obstante, Llaryora se mostró contundente al momento de definir su postura frente a la ley ómnibus. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la ley salga y vamos a acompañar. Y te digo, estamos dispuestos también a... Porque, a ver, la ley tiene dictamen. Esto no es que se levanta un funcionario y dice, ah, bueno, yo esto no, yo esto sí. La ley está para dictaminar. El paquete legal está todo entero. Necesitas mayorías y minorías para sacar, retirar, poner”, dijo.

“La experiencia me dice que para que despegue un país necesita decisiones todos los días. Necesita un marco jurídico y van a necesitar otras leyes también. Porque es que una ley hace que un país del día a la mañana cambie. No, una ley lo que puede hacer es ayudar a algunos sectores, incluso hay sectores que quedan afuera, hay sectores que plantean”, manifestó.

Y concluyó: “Todos los países se mueven en un contexto global de turbulencias continuas. Un país necesita legislaciones continuas. Seguramente hay que incorporar ya planos de seguridad o de otras leyes. Entonces el Parlamento no es que vote una ley y se cierra. El Parlamento tiene que votar leyes continuas. De hecho, el impuesto al país está caído. Entonces, o sale o pierde en el tercer impuesto más importante que tiene hoy la Argentina”.

Infobae