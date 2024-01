Juez aseguró que si a Milei le va mal “vuelve el kirchnerismo radicalizado”

El senador Luis Juez vaticinó que si al presidente Javier Milei “le va mal, vuelve el kirchnerismo radicalizado”, y pidió no subestimar al peronismo. Además, ofreció a la oposición dialoguista para contribuir en la consolidación de la gestión del libertario.

“Si Milei fracasa, vuelva el kirchnerismo, lo peor del peronismo. Si le va mal, no tenemos ninguna chance”, precisó en diálogo con el programa Si Pasa Pasa de Radio Rivadavia, y agregó: “Podemos equivocarnos, pero con la vocación de contribuir. Si a Milei le va mal vuelve el kirchnerismo radicalizado”.

Según considera, “el kirchnerismo está agazapado, esperando el primer traspié y eso va a suceder en la medida en la que funcionamos, sin ninguna interlocución, sin la consolidación de tipos que quieren ayudar y colaborar, a pesar de las diferencias”.

El senador de Juntos por el Cambio cuestionó además el desenvolvimiento de la administración libertaria, quienes descartan los consejos de la principal coalición opositora al kirchnerismo. “No he visto en mi vida tanto amateurismo junto, tanta inexperiencia, tanta precariedad conceptual para entender cómo funciona y cómo se construyen las relaciones”, definió sobre la nueva gestión.

“El Presidente está dejando pasar una oportunidad maravillosa, porque inicialmente la gente que no lo iba a acompañar, que tenía sus dudas, está dispuesta a ayudar”, sostuvo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara cambios en la Ley Ómnibus.

Asimismo, reveló: “Se lo dije al ministro [del interior, Guillermo] Francos, no nos va a encontrar a nosotros militando en el terreno del kircherismo, pero no pueden construir un lugar que es el de la apatía, donde no queremos estar. Eso pasa cuando vos maltratas o desoís los reglamentos”.

“Van, vuelven, van, vuelven. Hay voluntad de acompañar y hay necesidad de que ese acompañamiento sea ordenado, acompañado y permanente”, definió Juez en un claro mensaje al Gobierno.

En la misma línea, remarcó que “el que diga que el kirchnerismo está muerto se equivoca terriblemente”, y pidió “no subestimarlo” y ser “cuidadosos y considerados”.

“Nosotros fracasamos porque chocamos en determinados lugar. Tenemos que ser inteligentes”, expresó, y sumó: “Ganas con una buena consigna la elección, pero no gobernas con una buena frase”.

Para Juez se necesitan aliados y construir una base solida, “tratar bien a los aliados, porque la gente se olvida rápidamente”. “La gente se olvida, deja de aplaudir y empieza a putearte en un minuto y medio”, concluyó.

Noticias Argentinas