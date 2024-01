Ley Ómnibus: Dice el Gobierno que no aceptará más cambios

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que en el Gobierno confían en que la ley ómnibus será aprobada la semana próxima en Diputados y eventualmente en el Senado. En ese sentido, el funcionario además sostuvo que el oficialismo no dará lugar a más cambios en el proyecto dado que las modificaciones realizadas al día de hoy "contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno", consideró este jueves en declaraciones radiales.

El optimismo está presente en el Gobierno y creen que a pesar de las disidencias, el proyecto de "Ley de Bases" se aprobará en Diputados. “Creo que estamos muy cerca de poder aprobar la ley en la Cámara de Diputados. Quedarán algunos temas para discutir en el recinto, pero conceptualmente estamos convencidos de que la ley va a avanzar”, sostuvo Francos este jueves, en diálogo con radio Rivadavia.

En el dictamen de mayoría conseguido ayer a la madrugada, el oficialismo sumó 55 firmas de los 115 miembros del plenario, pero 34 fueron “con disidencias parciales”, incluso de sus aliados más cercanos, el PRO. La UCR se partió por la mitad, de los 16 integrantes del plenario, 8 votaron con el oficialismo y el resto decidió no acompañar ningún dictamen. Fue una forma de hacer explícitas sus intenciones de que el Gobierno siga haciendo cambios en el texto.

El Gobierno adelantó que no se van a contemplar más cambios en la ley ómnibus

En esa línea, Francos admitió hoy que “es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad de un país”, pero dijo que eso también era cuando presentaron el proyecto y que, sin embargo, lograron el dictamen en comisión.

Luego marcó de forma categórica que el Gobierno no admitirá más cambios en el proyecto. “Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses. Sabemos que hay algunos legisladores y gobernadores que tienen una visión diferente sobre esto”, dijo Francos.

“Con una posición legislativa muy minoritaria está consiguiendo que se trate una ley que abarca temas muy importantes de la economía argentina”, destacó el ministro del Interior hoy.

Luego, Guillermo Francos le dedicó un párrafo especial a los gobernadores, con quienes el Gobierno mantiene la pulseada del proyecto, con la cuestión de la energía y las retenciones como eje de la discusión.

“Cuando tengamos normas que no permitan explotar seriamente la cantidad de recursos naturales que Argentina tiene y no explota, eso va a ser el bienestar futuro de los argentinos. Mientras no tengamos las normas, eso no va a pasar. Llamen a los gobernadores de las provincias que explotan petróleo: están de acuerdo. Llamen a los productores del norte a ver qué opinan de la ley respecto al etanol. Van a ver que están de acuerdo. No es casual que hayamos avanzado hasta este punto y que hayamos conseguido acuerdos”, añadió.

Con información de Ámbito