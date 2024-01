Durante la entrevista con Alejandro Fantino en Neura, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió al tratamiento de la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en el Congreso Nacional.

Criticó las declaraciones que apuntan contra los gobernadores que no acompañan la iniciativa. “Salen y dicen: los gobernadores que no acompañan vamos a ver las transferencias que tienen. Me parece que no son las formas, sobre todo con gobernadores que tenemos toda la voluntad del mundo de acompañar, de ayudar. Yo no creo en los extremismos, no sirven”, señaló.

Y agregó: “Acá cuando dice no vamos a mandarle a los gobernadores, es a los salteños, los tucumanos, los catamarqueños, a los argentinos en definitiva. Yo no quiero que me manden plata, quiero que se hagan obras de infraestructura necesarias para que crezca ese gigante dormido que es el Norte”, expresó.

Puntualizado en la ley, Sáenz consideró que tiene puntos buenos y malos, y llamó a dialogar por un consenso, ratificando el pedido para que los legisladores salteños “defiendan los intereses de los salteños”.

“Veo que el Estado está parado con esta ley, tiene que salir o no, calculo que sí va a salir y que tiene que salir, hay que darle las herramientas necesarias, pero también tenemos que tener nosotros previsibilidad. Recién estábamos hablando paritaria en Salta, y muchos gobernadores, pero no sabemos qué tenemos, con qué contamos”, advirtió.