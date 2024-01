“Los paros siempre complican. Me parece inoportuno, pero es entendible. Sé que hay gente que la está pasando muy mal”.

De esta manera respondió el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ante la consulta del Alejandro Fantino sobre qué pensaba del paro nacional convocado por la CGT para este miércoles 24 de enero.

Asimismo, el mandatario salteño analizó la postura del gobierno nacional en cuanto a las medidas que ha tomado hasta el momento; el atacar las consecuencias y no el problemas – esgrimen los libertarios – ha llevado a la Argentina a esta situación.

“Ahora dicen que están atacando el problema, está bien, pero que se sepa que las consecuencias son fuertes, o que se busque un equilibrio entre atacar el problema y que las consecuencias no sean tan fuertes”, propuso Sáenz.

Para él, en un país que ha devaluado y que pasa actualmente por una profunda recesión es pertinente preguntarse cómo hace un jubilado para comprar un medicamento que ahora cuesta 60 mil pesos cuando antes pagaba la mitad.

“En el supermercado uno ve cómo subieron las cosas y los salarios siguen siendo los mismos. Después hay gente que dice que no lo quieren dejar gobernar y que no les dan las herramientas, no, yo soy de los que quiere que le vaya bien. Aquí hay que gobernar juntos, no somos islas”, sostuvo el gobernador norteño.

En tanto, consideró que hay gente que todavía puede aguantar el embate, pero dijo observa preocupado el inicio del ciclo lectivo.

“Cuando el que manda a su hijo a la escuela privada y ve que la cuota sale mucho más, o ve que los alquileres salen más, va a ser complicado si no hay un paliativo. Volviendo, creo que es inoportuno, hay que darle margen, pero ojo, que salga esta ley no significa que mágicamente se van a resolver los problemas, estamos así porque hubo devaluación, porque veníamos de una economía golpeada. La verdad, para mí, la deuda interna siempre va a ser más importante que la deuda externa”, concluyó Sáenz.