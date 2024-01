La Policía Federal de Brasil detuvo a dos presuntos terroristas de la organización Hezbollah que planeaban atentados contra la comunidad judía en ese país. Además, hay once órdenes de búsqueda y captura en Minas Gerais, San Pablo y el Distrito Federal.

Los heridos se acumulan en los pasillos. Las instalaciones están desbordadas. No hay camas disponibles, no hay insumos, no hay casi nada. Afuera, las bombas israelíes siguen cayendo en Gaza desde el 7 de octubre, después del brutal ataque de Hamas en el sur de Israel.