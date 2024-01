Ley ómnibus: reparos en la oposición dialoguista frente a las modificaciones

Con reuniones previstas a lo largo de la mañana y la tarde, este compendio de 94 legisladores, que será determinante para definir la suerte de la iniciativa, discute puertas adentro el detalle de la contrapropuesta del Gobierno. No descartan votar en general y proponer modificaciones en su tratamiento en particular durante la discusión en el recinto.

“Se va a trabajar durante el día”, explicó uno de los referentes del bloque UCR, quien destacó que está previsto que la bancada se reúna en las próximas horas vía zoom para consensuar una postura común. Se espera que por la tarde coordinen un encuentro con referentes del espacio que conduce Miguel Ángel Pichetto. En Pro, en tanto, se dividieron los temas por grupos de legisladores y analizarán puertas adentro los cambios. Ante la ausencia de muchos diputados que volvieron a sus provincias por el fin de semana, evalúan definir su posición esta tarde de manera remota.

Los principales reclamos se dan en torno a que el Gobierno no cedió en su intención de aumentar los derechos de exportación a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%). Es decir, si bien quitará del esquema de retenciones a algunos productos de las economías regionales -que no especificó-, dejó aquellos ítems que más repercuten en la recaudación. “Los gobernadores no lo van a acompañar”, desliza un emisario de liga de mandatarios de Juntos por el Cambio.

“El Gobierno cedió en economías regionales, lo que pasa que arman un listado en un anexo que todavía no está. Pero si es el anexo que nos mostraron el día jueves, en él no están comprendidas todas las economías regionales. Hay algunos tipos de industrias que todavía entendemos que no se han comprendido dentro de esta excepción, que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás. Creemos que hay algunas como la pesca o como la malta que deberían quedar exentas también”, explicó la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi.

Los reparos se posan también sobre la falta de compensación de la quita de recursos a las provincias, algo que ayer solicitaron los líderes provinciales en conjunto con los jefes de los bloques “de centro”. De hecho, lo recaudado del blanqueo de activos, que se repartía entre las 24 jurisdicciones, se podría destinar “a la capitalización del Banco Central de la República Argentina” según las últimas modificaciones del Gobierno. Por eso, está prevista una cumbre de gobernadores de JxC mañana, donde se espera que emitan un documento en repudio de estas medidas.

”Ha habido muchas concesiones que el Gobierno aceptó modificar y algunas otras que todavía no, pero en comparación con el jueves por supuesto se está más cerca”, consideró en diálogo con Radio Mitre Nicolás Massot. Sin embargo, el diputado que integra el bloque Hacemos Coalición Federal destacó que “hay temas sensibles que aún no están resueltos”, y nombró el capítulo de retenciones. “Se le está pidiendo al Gobierno Nacional que sea un poco más equitativo en cómo reparte el esfuerzo fiscal porque hoy pareciera que las provincias pagan la mayor parte de ese esfuerzo”, señaló, a la vez que observó que la discusión será si este texto es “la última palabra de manera taxativa o si la práctica que empezó de jueves puede continuar hoy y el día de mañana para tratar de afinar un dictamen de mayoría”.

Respecto de los cambios en la actualización de las jubilaciones, los legisladores dialoguistas reconocen que es mejor que la eliminación de plano de la fórmula de movilidad, aunque consideran que mantener el sistema actual hasta marzo repercutirá en los haberes previsionales. Así lo manifestó Paula Oliveto Lago, parte del bloque de Pichetto, quien destacó que este cambio implicará condenar a los jubilados “a más pobreza y deterioro”.

En el radicalismo tampoco están satisfechos con las concesiones realizadas en el paquete de privatizaciones de empresas públicas. Se accedió a eliminar a YPF del texto, tal como plantearon los dialoguistas, pero de otras empresas claves que la oposición también quería excluir del listado -entre ellas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT- se limitó a una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Asimismo, el Poder Ejecutivo aceptó que la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso realice un seguimiento de estos procesos. “El procedimiento es malo y no gusta que no pasen por el seno de ambas cámaras. La bicameral de privatizaciones en los 90s era un nido de corrupción”, recuerdan en el bloque UCR.

“Hay una técnica legislativa muy deficitaria. Dicen que van a aceptar los cambios, pero después copian lo mismo que escribieron en la propuesta original”, analizan en este mosaico de legisladores, perplejos ante la dinámica del oficialismo, que todavía no convocó al plenario de comisiones para emitir dictamen. El cronograma ideal para La Libertad Avanza (LLA) sería que se dictamine el martes y que la Ley Bases llegue el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. Sin embargo, ante el voluminoso set de modificaciones que plantea el Gobierno muchos legisladores ven poco probable que este esquema se cumpla. Todo esto con la tensión del paro general convocado para el miércoles, donde las centrales gremiales mostrarán su poder de fuego al Presidente.

La Nación