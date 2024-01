Trump da otro paso hacia la nominación del Partido Republicano

Donald Trump se aceleró hacia la consolidación de la nominación del GOP para 2024 el domingo, ya que el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló una mayor consolidación detrás de él y un creciente sentido de resignación entre los republicanos que esperaban detenerlo.

El senador Steve Daines (R-Mont.), jefe del brazo de campaña del GOP en el Senado, reaccionó al anuncio de DeSantis de que se retiraba de la carrera llamando a Trump “el candidato presunto” y urgiendo a los republicanos a unirse detrás de él. Trump también obtuvo el apoyo del representante Bob Good (R-Va.), quien había respaldado previamente a DeSantis.

Trump comenzó su discurso aquí el domingo felicitando a DeSantis y elogiándolo a él, a su esposa y a su campaña. “No es fácil”, dijo Trump. “Fue muy amable y me respaldó. Por lo tanto, lo aprecio, y también espero trabajar con Ron y todos los demás para derrotar al corrupto Joe Biden”.

Continuó atacando a su única retadora restante del GOP, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, como quién intenta derrotarlo movilizando a independientes, incluidos aquellos que se inclinan por el partido demócrata, para votar en las primarias republicanas.

“Tu voto en esta primaria es tu oportunidad personal de lograr la victoria definitiva sobre los mentirosos, tramposos y fraudes que intentan destruir América. Nikki Haley ha hecho una alianza impía con los RINOs y los Never Trumpers”, dijo, usando una abreviatura despectiva para “republicanos solo de nombre”.

El estratega republicano de New Hampshire, Mike Dennehy, dijo que la salida de DeSantis de la carrera “hace prácticamente imposible para Nikki Haley mantener a Trump por debajo del 50 por ciento. Y hay una posibilidad de que Trump pueda alcanzar el 60 por ciento el martes”, dijo. “Desde todas las indicaciones anecdóticas y de las encuestas, los votantes de DeSantis son votantes de Trump de principio a fin”.

El ex presidente ha estado superando el 50 por ciento de apoyo en las últimas encuestas de las primarias en la nación, y en su campaña ha estado burlándose de Haley al sacar a relucir a personas de su estado natal de Carolina del Sur, cuyos republicanos están programados para votar el próximo mes.

El equipo de Trump invitó a varios legisladores destacados de Carolina del Sur a New Hampshire, incluido el gobernador Henry McMaster y la vicegobernadora Pamela Evette, y encontró que los funcionarios electos estaban felices de viajar. Un asesor principal de la campaña de Trump describió su objetivo como terminar las primarias rápidamente y mostrarle a Haley que ganar en el estado que solía gobernar sería complicado para ella.

Pero el respaldo del senador Tim Scott (R-S.C.) en Carolina del Sur se suponía que sería particularmente hiriente porque Haley y Scott habían sido amigos durante años, dijeron personas cercanas a ambos.

“New Hampshire parece ser donde colgó su potencial de éxito - después de eso, se vuelve mucho más complicado para la gobernadora”, dijo el representante Russell Fry (R-S.C.), quien viajó a New Hampshire el sábado para apoyar a Trump, sobre Haley. “Los republicanos están unidos detrás del presidente y parecen estar consolidándose todos los días”.

Los principales asesores de Trump el domingo publicaron un memorándum recordando a los reporteros las optimistas predicciones sobre el desempeño de Haley en su estados y del gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, argumentando que ella se puso a sí misma una tarea imposible de ganar de manera absoluta. Los asesores, Chris LaCivita y Susie Wiles, la desafiaron a retirarse y respaldar a Trump o de lo contrario “ser absolutamente DEMOLIDO y AVERGONZADO [sic] en su estado natal”.

“Abrumadoramente Carolina del Sur optaría por Trump por 30 o 40 puntos contra Haley”, dijo el senador estatal de Carolina del Sur, Josh Kimbrell, quien fue el primer funcionario electo de su estado en apoyar a DeSantis e inmediatamente respaldó a Trump el domingo cuando DeSantis se retiró. “Muchas personas en la base republicana están frustradas con ella y ciertamente cómo ha manejado esta campaña. Su campaña no va a caer bien aquí, y ya ha alienado a muchos de sus seguidores aquí”.

Rob Godfrey, un asesor de mucho tiempo y ex portavoz principal de Haley, dijo que Haley era una “clara desfavorecida” en Carolina del Sur debido a la popularidad y reconocimiento de nombre de Trump en el estado. Dijo que ella tenía que llegar a un “fuerte segundo” o ganar New Hampshire para mantener a las personas a bordo con su campaña.

“Mientras sé que está dispuesta a hacerlo bien en el estado - y sé que tiene la fuerza y la lucha para seguir adelante pase lo que pase - también sé que podría empezar a escuchar a importantes seguidores o donantes, quienes le dirían que proteger su marca y futuro significa no prolongar la carrera innecesariamente si Trump logra un margen significativo”, dijo.

El equipo de Trump está teniendo una recaudación de fondos importante en su club de Florida el próximo mes, según una invitación revisada por The Washington Post, y ha dicho a los donantes que no han dado en el pasado que deberían unirse ahora, dijeron personas familiarizadas con la invitación. Un donante que respaldó a DeSantis dijo que planeaba llamar a aliados de Trump en los próximos días para tratar de volver a las buenas gracias de Trump.

Haley, que estaba haciendo campaña en Brown’s Lobster Pound en Seabrook, N.H., felicitó a DeSantis y le deseó lo mejor, al tiempo que daba la bienvenida al enfrentamiento uno a uno con Trump.

“Que gane el mejor”, dijo entre aplausos.

Los demócratas también aprovecharon el anuncio de DeSantis para retratar la contienda como una carrera entre dos personas entre Trump y Biden. “No hay camino para que Nikki Haley supere a Trump”, dijo Aaron Jacobs, un portavoz de la campaña de escritura para el presidente Biden en las primarias demócratas del martes (en las que no aparece en la boleta porque el Comité Nacional Demócrata designó a Carolina del Sur como la primera primaria oficial). “Instamos a todos los Granite Staters a unirse a nosotros el martes al escribir en Joe Biden, el único candidato que ha vencido a Trump antes y lo vencerá nuevamente”.

El creciente sentido de la inevitabilidad de Trump contribuyó a la decisión de DeSantis de retirarse, según una persona que habló con él sobre la decisión. La persona dijo que DeSantis determinó que muchos republicanos, así como los medios de comunicación de derecha, comenzaron a tratar su nominación como una conclusión inevitable.

Un aliado de Florida de DeSantis dijo que fue un error respaldar tan rápidamente. “Ahora no tienes ningún margen de maniobra”, dijo esta persona. Pero la persona dijo que DeSantis tampoco quería invocar más la ira de Trump y su equipo y se dio cuenta de que la carrera había sido perjudicial para su marca que una vez fue fuerte.

Trump y DeSantis aún no habían hablado desde el respaldo, dijo una persona familiarizada con el asunto. El equipo del ex presidente estaba de humor jubiloso, dijeron personas cercanas a él, y él visitó a los voluntarios en su sede en Manchester el domingo.

Después de centrarse principalmente en DeSantis durante los caucus de Iowa, la campaña de Trump ha dirigido su fuego hacia Haley, atacándola por posiciones pasadas sobre impuestos, beneficios del Seguro Social y Medicare, inmigración e intervención extranjera. Al mismo tiempo, el súper PAC que apoya a Trump ha trabajado para desanimar la participación independiente de Haley con piezas de correo que la retratan como “MAGA”.

Operativos de New Hampshire con experiencia describieron la salida de DeSantis de la carrera como el último obstáculo para Haley que hará prácticamente imposible que ella le gane a Trump en New Hampshire. Aproximadamente dos tercios de los partidarios de DeSantis han dicho consistentemente que Trump era su segunda opción, según encuestas recientes del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire.

“La segunda opción para DeSantis ha sido Trump durante toda esta elección, así que si acaso eso va a aumentar el apoyo para Trump”, dijo el director del centro, Andrew Smith. Aunque Haley todavía lidera con votantes anti-Trump e independientes que se inclinan por los demócratas pero que van a votar en las primarias republicanas, “simplemente por lo general no hay suficientes de ellos”.

Pero Matt Mowers, estratega republicano que postuló al Congreso en New Hampshire, dijo que los números que ha visto tanto en sondeos privados como públicos muestran que los partidarios de DeSantis se dividen entre Trump y Haley. Mowers agregó que DeSantis no estaba “tomando mucho mercado en New Hampshire para empezar”.

Horas antes del discurso de Trump, una multitud ruidosa de sus partidarios se alineó alrededor de la cuadra afuera en el clima de 20 grados gritando su nombre a los autos que pasaban. El público abarrotado dentro del teatro de 750 asientos aquí esperaba ansiosamente al candidato, cantando “Creemos que Trump ganará”.

“Compañeros deplorables”, Ryan Terrell, vicepresidente del partido estatal, dijo en su discurso de calentamiento. “Hemos vuelto”.

