“Copito de Nieve y Gatito Mimoso”: el fuerte cruce entre Bregman y Espert

En el Congreso de Nación se discute la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos entre chicanas y enojos. La excandidata del Frente de Izquierda para la presidencia acusó a José Luis Espert de ser un “machirulo y no tener las condiciones morales para presidir la comisión de Hacienda”, en tanto él ironizó con una frase recordada del debate presidencial.

Tres comisiones iniciaron el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei, a pocas semanas de haber llegado a la Casa Rosada, la Legislación General, presidida por el libertario Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert, aliado al Gobierno, y Asuntos Constitucionales, liderada por Nicolás Mayoraz, también de La Libertad Avanza.

La oposición protestó por el poco tiempo otorgado para discutir el texto que tiene 351 páginas y 664 artículos, hasta el 31 de enero. En ese marco, ocurrió un fuerte cruce entre Miriam Bregman, recordada por tratar de “gatito mimoso” al ahora Presidente durante el debate presidencial y José Luis Espert, hasta ahora miembro de Juntos por el Cambio.

Si Bregman le dice ‘gatito mimoso’ al Presidente. ¿Cómo yo no voy a poder decirle a ella ‘copito de nieve’?”, dijo irónico Espert.

La respuesta no se hizo esperar, y la legisladora respondió “creemos que no tiene las condiciones morales ni personales para estar al mando de una comisión. Recorrió medios de comunicación atacándonos. Me llamó 'copito de nieve' que linda con la violencia de género, de manera descalificativa. Soy una diputada elegida por miles de ciudadanos en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no es para que ningún ‘machirulo’ me venga a decir copito de nieve”, sentenció.