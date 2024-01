Buscan actualizar la ley de Bomberos Voluntarios: “Necesitamos comprar equipamiento y capacitarnos”

En diálogo con Aries, el coordinador General de Relaciones Internacionales de la Provincia, Federico Ríos, confirmó que entre los argentinos secuestrados por el grupo terrorista en Medio Oriente, no hay salteños.

En diálogo con Aries el referente, Oscar Luna, aseguró que no tienen a nadie que controle ni regule la actividad. No descartó, que si no hay respuestas, tomen medidas de fuerza.