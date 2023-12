Más de 21mil familias pagarán menos impuestos municipales

Por Aries, el secretario de Hacienda, Facundo Furió, anunció que a partir del primero de enero del 2024, se dejará sin efecto la recategorización de impuestos impulsada por la administración anterior, acorde a los servicios que efectivamente perciben los vecinos en los barrios, alcanzando la medida a más de 21.500 catastros.

La ciudad está determinada por seis zonas para el cobro de la Tasa General de Inmuebles y en algunos casos, Bettina Romero había readecuado los barrios trasladándolos a una categoría con la cual no se correspondían, únicamente con fines recaudatorios, pero que en el orden de lo concreto, no gozaban del servicio municipal, llámese bacheo, iluminación, etc.



“Ahora hemos tomado un criterio de equidad en relación a los servicios que se prestan en cada zona para poder hacer que la Tasa de Inmueble vaya de la mano con éstos y que no sea solamente un análisis arbitrario al solo efecto de aumentar la recaudación”, explicó Furió.

El funcionario, a su vez, anticipó que la comuna incrementará esas seis categorías en aras de “optimizar cada peso”, e introducirá el cambio a partir de la aprobación de la Ordenanza Tributaria del periodo 2025, puesto que la gestión no logró concretar para el año próximo y de este modo "tratar que la mayor carga impositiva no caiga en ciudadanos y esté de una manera más equitativa”, dijo Furió.