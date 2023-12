Martín Redrado, economista y expresidente del Banco Central que durante la reciente campaña electoral acompañó la precandidatura, en Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta, advirtió hoy que a los anuncios económicos del gobierno le siguen faltando una definición de fondo, un “programa” de estabilización y de desarrollo y, en lo inmediato, un “ancla”.

“A estas medidas le falta ponerle un techo a los precios, un ancla a la tasa de inflación”, dijo en diálogo con radio Mitre. El ancla, precisó, sería un programa de evolución del gasto público en los próximos años y de cuál será la emisión monetaria del Banco Central. En cuanto a la independencia de la entidad, cuando se le notó si le parecía correcto que el titular fuese Santiago Bausili, un amigo y exsocio del ministro de Economía, Luis Caputo, Redrado elogió a ambos profesionales y respondió que lo importante sería “tachar” el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA, que le permite emitir para financiar al Tesoro (esto es, al gobierno). Tachar esa posibilidad, dijo, sería realmente determinar la independencia del Banco Central.

Redrado tomó distancia del mega-DNU de reformas emitido por el gobierno y sugirió intentar primero la vía de las leyes, mientras se explica la profundidad del cambio y cómo va a beneficiar a la gente. Sucede, prosiguió, que todavía no hay un plan de cómo el país puede salir adelante. Sugirió plantear la “integralidad” de un programa, “no solo el ordenamiento de las cuentas públicas”, algo que consideró “muy positivo”, pero insuficiente.

“Hay que plantear no solo el ordenamiento de las cuentas públicas, que no es un fin, sino un medio. Hay que saber cuáles son los motores del crecimiento económico. El gobierno los puede explicar en los próximos días, describir un horizonte que aún no tenemos. Depende de otras medidas, de un programa integral de crecimiento económico, simplificación impositiva, impulso a las pymes. Que tenga un costado económico, un costado social y un costado internacional”, explicó. Al respecto, hizo énfasis en que la Argentina es un “acreedor ambiental” internacional y podría conseguir financiamiento internacional a partir de la captura de dióxido de carbono y su certificación, debido a algunas características productivas, como la aplicación de “siembra directa” en la producción agropecuaria.

Pata floja

Consultado sobre cuál es la “pata floja” de la acción del gobierno, Redrado dijo que se tratan hasta ahora de medidas de emergencia y que se necesita “un programa de estabilización, que baje la inflación a largo plazo, que vaya más allá de un año. Por eso planteo una ley de estabilización macroeconómica que vaya al Congreso, como hizo Israel, que hizo una ley de desindexación del gasto público”. Al respecto -ejemplificó- que si el gasto público termian este año expandiéndose al 140 o 150%, que en 2024 crezca al 75%, luego a 35%, luego a 15% y llegar a 2027 con una tasa de un solo dígito. “Eso es un programa fiscal, que tiene que ser acompañado de un programa monetario. Shimon Peres (ex presidente de Israel) congeló y desindexó el Gasto Público. Todavía no hay un plan de cómo la Argentina sale adelante, para lo cual -insistió- se necesita “un programa integral” de desarrollo que acompañe, explicitando los “motores” de crecimiento y en el que las pymes generen empleo que -explicó- está estancado hace 12 años”.

En rol de asesor financiero, Redrado recomendó a la gente ser sumamente cuidadosa con el uso de la tarjeta de crédito y mirar con mucha atención la letra chica, por los punitorios, en especial ahora que se liberaron los topes.

“Hay que usar la tarjeta de crédito (en el sentido de dejar saldos impagos) lo menos posible; lo que vas a ver en los próximos días son aumentos en alimentos. Y en los meses siguientes en el boleto de colectivo, en el subte, y en febrero en la luz, el gas, el agua corriente. Todos vamos a tener menos ingreso disponible. Hay que tener mucho cuidado”. Como consejo práctica, recomendó usar el aguinaldo para stockearse en los bienes de primera necesidad.

Puesto a comparar la actual situación con otras crisis económicas de la historia argentina, Redrado recomendó en cambio “mirar hacia adelante” porque si bien el país atravesó varias crisis económicas y sociales, la actual enfrenta un contexto internacional y “una geopolítica totalmente distinta”.

“Hay que innovar, pensar fuera de la caja”, aleccionó. Cn cuanto al “techo” y al “ancla” que faltaría ponerle a los precios, indicó que el más fiable sería conocer cuál será la evolución del gasto público, que explica el 42% del PBI. El ancla, concluyó, sería un calendario de cuál será el gasto público y un programa monetario acorde.

Infobae