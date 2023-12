La próxima semana, los ministros provinciales se reunirán con Legisladores

Con las primeras medidas que se conocieron a nivel nacional, las provincias comienzan a analizar la línea de acción local.

Por Aries, el diputado provincial Roque Cornejo señaló que el discurso de Gustavo Sáenz en la asunción de un nuevo mandato “no se ha anticipado un plan de políticas públicas a instalar” pero adelantó que la próxima semana los legisladores recibirán la visita de ministros del Ejecutivo a fin de conocer el panorama de cada área.

“Sería bueno los ministros tenga un diagnostico de la provincia, en aspecto social económico, educativo, seguridad y adicciones que non los temas que más preocupan a los salteños y son de competencia provincial”, señaló.

Por otro lado, Cornejo apoyó las medidas nacionales inmediatas augurando que en Provincia se repita.

“La dependencia lleva a algunos gobernadores a querer debatir el régimen de coparticipación. Me parece a mí que todo se puede plantear dentro del marco de la ley, de la Constitución, pero también me parece a mí que en vez de pasar cuatro años reclamando un nuevo régimen, sería bueno administrar sagazmente los recursos durante los próximos cuatro años. En el mientras tanto a Dios rogando y con el mazo dando, me parece la mejor forma de administrar”, expresó.