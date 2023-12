Última cadena nacional: Alberto Fernández dará un mensaje de despedida

Dentro de sus últimos eventos como Jefe de Estado, Fernández realizó este jueves un viaje internacional en el marco de la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Su presencia allí significó su última actividad como jefe de Gobierno, antes de que asuma el mandatario electo Javier Milei.

Previamente, el presidente saliente brindó su discurso de despedida para los trabajadores de la Casa Rosada. En sus palabras, les agradeció por el esfuerzo realizado durante la pandemia:

“No les voy a contar a ustedes el esfuerzo que debimos hacer, fueron cuatro años muy difíciles. Tan difíciles que no pudimos compartirlos en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad”.

Alberto Fernández confirmó que se irá a vivir a España luego del 10 de diciembre

El futuro del presidente electo, tras la asunción de este domingo y la última cadena nacional, parece estar fuera de Argentina: hace algunas semanas anunció que se irá a vivir a España a partir de 2024: "Me parece que está bien que tome distancia".

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario confirmó su ida: "Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer".

El referente del Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria (UP) en el marco de las elecciones, expresó sus intenciones de participar en el debate interno y reconfiguración del peronismo a partir del 10 de diciembre: "Claro que voy a participar".

