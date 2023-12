Robaron un bar, pero no fue sorpresa

Aproximadamente a las 6 de este jueves, el bar ubicado en la intersección de calle Joaquín Castellanos y Avenida Chile sufrió un robo. Se llevaron la recaudación de la noche anterior y un equipo de música.

Lo llamativo es que la dueña del local comercial admitió que no fue una sorpresa, pese que se trata del primer robo.

“Lamentablemente es algo que sabíamos que iba a ocurrir en cualquier momento”, manifestó Alejandra, en diálogo con Aries, señalando que, en la zona es más fácil encontrar quién fue víctima de un robo que aquel que nunca vivió esa lamentable situación.

“Tengo que decir que afortunadamente sí es la primera vez que me pasa porque a muchos le ha pasado y han sido reiterados los robos”, indicó.

Alejandra apuntó a la inseguridad por la presencia de chicos que están bajo efecto de estupefacientes, sumado que no hay presencia policial y en su zona en particular, no hay cámaras de videovigilancia.

Finalmente, Alejandra advirtió que ser víctima de la delincuencia se naturalizó y no tendría que ser así, reflexionó.