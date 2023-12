Colón pidió a la AFA la nulidad de su descenso

A casi una semana del partido desempate contra Gimnasia, los dirigentes de Colón pidieron ante la Asociación del Fútbol Argentino la nulidad de su descenso aduciendo que se cambió el reglamento del torneo en plena disputa (se quitó un descenso).

El escrito argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente, por ejemplo. Y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

El pasado 22 de junio, la Asamblea Extraordinaria decidió anular por unanimidad uno de los tres descensos, el segundo por promedios, con la intención de que sean dos los equipos que pierdan la categoría hasta 2028.

Y otro antecedente sucedió en el Federal A donde se decidió eliminar dos de los cuatro descensos inicialmente estipulados, debiendo jugarse partidos desempate -competencia que le permitió a Juventud Antoniana mantenerse en la categoría-.

Lo que ocurrió en el Predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, con el cambio de regla en plena competencia, fue un nuevo episodio de desprolijidad que ya no sorprende tanto en base a la historia del fútbol argentino de los últimos años. Así, lo que en otro momento hubiera resultado inaceptable, ya no sonó tan descabellado para algunos dirigentes que hace rato buscaban un alivio.