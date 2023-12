No descartan el veto parcial de la prórroga de Emergencia Hídrica

Esta semana la Legislatura provincial aprobó la prórroga de la Emergencia Hídrica.

En Hablemos de Política por Aries, la diputada Socorro Villamayor reflexionó sobre el extenso debate en la Cámara y marcó disidencias similares a las que expresaron algunos senadores.

“La ley de emergencia se presenta para una situación excepcional, una medida extraordinaria, por un tiempo determinado; ahora estos artículos que fueron agregados se tratan de normativas que deben regir de manera permanente. Hay una contradicción legislativa”, explicó.

Sin embargo resaltó la importancia de aprobar la emergencia como “herramienta necesaria para el Ejecutivo para hacer las contrataciones abreviadas o eventualmente una transferencia de partidas, ante una situación imperiosa”.

“La facultad de veto total o parcial es una facultad propia del poder ejecutivo, el gobernador tendrá su sapiencia y también el asesoramiento necesario para analizar y ver qué decisión toma”, manifestó.

Villamayor fue crítica respecto a los “temas agregados de manera solapada” a la necesidad de prorrogar la emergencia hídrica. Puntualizó sobre concesiones y permisos precarios de agua pública que plantean el acceso irrestricto a fundos o instalaciones que “pone en juego el derecho a la propiedad”; también focalizó sobre los códigos de edificación o de planificación urbana para obtener la prefactibilidad respecto de un proyecto ejecutivo; como así también lo relacionado a la colocación de micro y macro medidores.

“Dejando de lado la contradicción legislativa, queda que la normativa no está analizada y no están consultados los actores. No está tampoco analizado respecto a quiénes van a ser las autoridades que apliquen”, advirtió.