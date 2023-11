Paritarias: el Gobierno acordó un 19,9% de aumento acumulativo para estatales

“En esta última paritaria con el Gobierno que termina, hemos decidido aceptar una oferta que en un escenario absolutamente complejo, atravesado por un proceso inflacionario que no ha dado tregua, nos permite al sector público cerrar una de las paritarias anuales más altas”, indicó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.

En este sentido, el dirigente estatal apuntó que “el próximo Gobierno no sólo deberá garantizar el pago del aguinaldo, sino también el aumento previsto para los haberes de diciembre, como así también liquidar el bono de 70 mil pesos”. “Esperamos que se terminen las amenazas sobre los derechos salariales y laborales de los trabajadores”, completó.

De esta forma, los trabajadores enmarcados en el CCT 214/06 recibirán un aumento del 10% en noviembre y 9% en diciembre de carácter acumulativo, por lo que el incremento será del 19,9% en estos dos meses y alcanza el 172,4% al cierre del 2023.

Además, el acuerdo comprende una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez de $70.000 a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de diciembre para el personal permanente y no permanente. Este bono sólo corresponderá cuando la retribución bruta aprobada vigente al 30 de septiembre de 2023 no supere los $803.000 de bolsillo.

Paritarias de la Administración Pública Nacional. pic.twitter.com/77DHS60kZJ — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) November 23, 2023

Durante la audiencia, el sindicato enfatizó la necesidad de hacer efectivo el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional tal y como se acordó con el Gobierno hace 2 años, habiendo cumplido hasta el momento con menos de la mitad de lo pactado.

“En esta paritaria también hemos denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno del Plan de Regularización de Empleo Público. Debe ser inmediato el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados en el Estado Nacional. 8 años después, se vuelve a repetir la historia y decenas de miles de trabajadores siguen desprotegidos en sus fuentes de empleo”, concluyó Aguiar.

El encuentro se desarrolló desde las 14 en la sede del Ministerio de Trabajo, sito en Av. Alem 650 (CABA), y la comitiva de ATE estuvo conformada por el Secretario General, Rodolfo Aguiar, la Adjunta, Mercedes Cabezas, el Secretario de Convenio Colectivo de Trabajo, Flavio Vergara, y la representante jurídica, Mariana Amartino. En tanto, la representación del Gobierno estuvo encabezada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.