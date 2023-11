Cambio

Opinion 23 de noviembre de 2023

No se ha disipado el clima de incertidumbre que, luego de la definición del balotaje, se ha trasladado a los gobernadores de todo el país. La mayoría de las provincias no han definido su presupuesto para el año próximo porque no lo hizo la Nación, cuyo proyecto ingresado al Congreso será objeto de fuertes reformas.