Preocupación

Los Ejecutivos provinciales, en funciones y electos, no han tenido la oportunidad de hablar con el nuevo Presidente de la Nación y solo hubo saludos protocolares a través de redes sociales. Cabe señalar que es la primera vez que se plantea que ninguno de ellos pertenezca al grupo político que toma el gobierno nacional y no hay interlocutores que tiendan puentes.

Las intenciones de Javier Milei se conocen a través de la prensa, como la decisión de efectuar un ajuste fiscal de shock, para ir directamente al déficit financiero cero y alcanzar el equilibrio fiscal. En diversas entrevistas concedidas a periodistas metropolitanos ratificó que "el ajuste lo pagará el Estado y no el sector privado". Como una letanía repite que no hay plata por lo que la gestión de La Libertad Avanza se dispone a entregar la obra pública al sector privado para que las termine. También señaló que cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "se va a aplicar un sistema de iniciativa privada, a la chilena". Para justificar tal decisión dijo que si no se aplica el ajuste fiscal habrá hiperinflación, con el 95 por ciento de pobres.

Al margen de los anticipos periodísticos, los gobernadores marchan hacia la preservación de las cuentas de sus respectivas administraciones y de la marcha de sus planes de obras públicas, buena parte de ellas financiadas con recursos nacionales. Esto último es lo que tienen como prioridad las provincias gobernadas por referentes de Juntos por el Cambio, atento a que los reclamos por coparticipación han sido planteados ante la Corte de Justicia.

Es que el flujo de esos fondos ha sido impactado de manera severa en el último trimestre por decisiones adoptadas por la conducción económica nacional y acompañadas por todo el arco oficialista, ya que se dispusieron en medio de la campaña electoral del candidato del sector y titular de Hacienda, Sergio Massa. El gobernador chaqueño Jorge Capitanich estimó que el impacto fiscal y financiero en el Norte Grande alcanza unos 20.000 millones de pesos durante los tres meses de aplicación de las modificaciones en la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable a las provincias. A ello se suma la aplicación del programa Compre sin IVA, que también ha hecho mella en las remesas que se giran automáticamente. Si bien no hay un pronunciamiento claro al respecto, se insiste en que desde setiembre se frenó el envío de los ATN, ya que todas las disponibilidades se concentraron en el pago de la asistencia a diversos sectores sociales.

Este martes, a través de un comunicado, los diez gobernadores de la Región del Norte Grande Argentino dieron a conocer un nuevo requerimiento al presidente de la Nación Alberto Fernández, para que en forma urgente arbitre los medios necesarios a “fines de compensar esa preocupante merma de los recursos coparticipables. Es una reiteración de la nota que fue presentada el pasado 24 de septiembre en esta provincia, durante la visita del Ministro de Economía, quien asumió el públicamente el compromiso de compensar esas pérdidas derivando partidas de otros impuestos, que no se coparticipan.

Son horas decisivas porque en poco menos de 20 días, la renovación política aprobada en las urnas se concretará en el inicio de un nuevo ciclo de gobierno. Es el momento en que debe fortalecerse la esperanza de un pueblo inmerso en una profunda crisis.

Salta, 22 de noviembre de 2023