Durand Cornejo: “La Legislatura no puede ser disciplinada”

El próximo viernes, la Legislatura provincial realizará el acto para la asunción de las nuevas autoridades. En la cámara baja se renovarán 30 bancas con mayoría oficialista y uno de los que regresa para integrar el espacio será Guillermo Durand Cornejo.

“Un legislador debe mejorar la calidad de los salteños y no abusar del personalismo”, expresó el diputado electo en “Hablemos de Política” respecto a la relación con el Ejecutivo y agregó: “la Legislatura no puede ser disciplinada, incluso los oficialismos tienen que tener decoro”.

Con miras en el trabajo inmediato, Durand Cornejo se refirió al tratamiento del presupuesto y adelantó que se centrará en pedidos de informes para el control de la gestión de gobierno, trabajo que consideró “pobre” en la gestión del actual cuerpo legislativo.

“El presupuesto de la Argentina, a partir de la época de Menem, cuando se desdibujó el delito de malversación de caudales públicos, el presupuesto de la Nación o de las provincias, incluso de los municipios que tienen esta modalidad perniciosa, tornó a los presupuestos en algo ficticio, en un mero dibujo”, manifestó.

Al respecto consideró “saludable” que el Ejecutivo haga partícipe a la Legislatura en la modificación de una partida anteriormente aprobada.

“Si es necesario darle otra finalidad a una partida de ese presupuesto es muy sencillo, la Legislatura se reúne todas las semanas, se manda el pedido de autorización a la legislatura y se la trata y se la aprueba. Es sencillísimo tener institucionalidad y republicanismo, lo que es muy complicado es cumplir”, expresó.

Consultado sobre los resultados del balotaje, el diputado provincial electo, Guillermo Durand Cornejo, remarcó como importante la felicitación de los gobernadores a Javier Milei como síntoma de “acompañar al nuevo presidente”.

“No queda otra en la República Argentina, un país que no es federal, es en la declamación pero no en la práctica, nunca lo ha sido, y es realmente imposible que una provincia pueda desarrollarse si no se lleva bien con el gobierno de turno” expresó y criticó que “gobernadores e intendentes, si quieren hacer obras, tienen que ir sí o sí a peregrinar y a rendir pleitesías al gobierno de turno de la nación”.