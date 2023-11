Barrionuevo volvió a brindarle su apoyo a Milei: “Estaremos para ayudar”

Tras el contundente triunfo de Javier Milei frente a Sergio Massa en el balotaje, el líder gastronómico Luis Barrionuevo volvió a ratificar su apoyo al presidente electo. “Estaremos para ayudar y acompañar”, sorprendió el sindicalista que el mes pasado le había retirado su respaldo, en rechazo al pacto que hizo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Acá estamos para colaborar y trabajar. A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”, aseguró al ser entrevistado por el diario El Ancasti. “Lo que me interesa, como dirigente sindical, es que este país salga adelante, que sigamos creciendo, que es lo que va a suceder”, se esperanzó Barrionuevo. “Queremos que haya menos mano de obra desocupada y menos subsidios porque este país hay que cambiarlo. No puede haber 6 millones y medio de los privados que tributamos, que pagamos los impuestos y 33 millones de cheques que salen del Estado para subvencionar. Nadie puede subsistir de esta manera”, sentenció.

En cuanto al resultado del balotaje, Barrionuevo destacó que Milei supo interpretar la bronca que había en la sociedad contra la casta política, y que ahora tiene la responsabilidad de sacar al país adelante. “Tiene que emplear la muñeca y dialogar con los gobernadores, senadores, diputados, empresarios y el movimiento obrero. Hay que salir de la grieta. Necesitamos buena dirigencia”, afirmó con miras a la gestión que se iniciará el 10 de diciembre.

Además, el gastronómico recordó que el líder libertario “asumió con un gran caudal para constituir un presidente con poder y fuerza”. Y consideró que están todas las condiciones dadas para que pueda hacer un buen gobierno: “Argentina tiene todo lo que se necesita para salir adelante”.

“Argentina lo que necesitaba era esto: un golpe a la política y a la casta política. Llegó ‘el que se vayan todos’. Fue en silencio, en las urnas. Esto fue el golpe, el mazazo que se le dio realmente a la casta política y que creo va a servir para ayudar a la generación que viene. Porque el peronismo va a volver a ser gobierno, no tengo duda, pero nos tenemos que reformular y le tenemos que dar paso a los jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora”, propuso Barrionuevo para que el PJ vuelva a conducir la Casa Rosada en 2027.

Infobae