Balotaje 2023: ¿Dónde voto este domingo?

Ya está disponible el padrón electoral con la información necesaria para saber el lugar de votación, número de mesa y orden.

¿Qué pasa si no aparezco en el padrón?

Quienes no aparezcan en el padrón electoral en las elecciones generales no estarán habilitados a hacer reclamos y no podrán votar en la próxima instancia. De esta forma, quienes quieran figurar en el padrón, podrán hacer el reclamo pero estarán habilitados recién para las elecciones 2025.