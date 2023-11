Macri y Morales protagonizaron un duro cruce en redes sociales: "Tu enfermedad es la ambición"

Mauricio Macri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, protagonizaron un fuerte cruce en la red social X en el que el expresidente chicaneó a su exaliado con Milagro Sala y el titular de la UCR lo tildó de "enfermo" por la "ambición de poder".

Todo se inició a partir de un posteo de Macri pasadas las 22.00 del sábado en el que escribió: "País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo", en referencia al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Una hora después y también por X (antes Twitter), el dirigente radical le respondió: "Tenés que estar muy enfermo Mauricio Macri para que saques un tweet así a este hora".

En el mismo posteo, añadió: "Creo que tu enfermedad es la ambición de poder por eso querés a un loco que puedas manejar" .

De esa forma, y sin mencionarlo directamente, Morales se refirió al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con quien Macri se alió de cara al balotaje luego de que Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) perdiera las generales.

Asimismo, el jujeño publicó un video de Bullrich, también antes de aliarse con Milei, en el que advertía sobre la figura del libertario.

"País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles", desafió en un último mensaje el gobernador jujeño.

País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 12, 2023

UCR vs PRO: el cruce después del apoyo a Javier Milei

Cuando Patricia Bullrich hizo público su apoyo al candidato libertario a penas tres días después de haber quedado en tercer lugar, el radicalismo rápidamente se despegó de esa decisión: “La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”, argumentó en esa oportunidad. La alianza se gestó en una reunión que mantuvieron Milei, Macri y la exministra de Seguridad horas antes de la oficialización.

Inmediatamente, el Comité Nacional de la UCR convocó a una conferencia de prensa, que estuvo encabezada por Morales y Martín Lousteau. En esa oportunidad, rechazaron el pacto realizado y apuntaron directamente contra el expresidente al considerarlo como “el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio”. Con respecto a Bullrich, el gobernador de Jujuy expresó que sintió “vergüenza ajena” al escuchar a la presidenta del PRO.

“La patria va a estar más en peligro con ella y con Milei”, dijo Morales en referencia a la frase de José de San Martín que utilizó Bullrich para justificar su posición. Frente a esto, los dirigentes radicales acusaron a los dos referentes de la oposición de haber roto la coalición unilateralmente. “Hablar de Juntos por la Libertad es aceptar que no están más en Juntos por el Cambio. Lo que yo ví es una candidata desdecirse de todo lo que dijo en la campaña”, agregó Lousteau a las declaraciones del presidente de la UCR.

Ámbito Financiero