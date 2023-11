Nanni: "Bullrich perdió la oportunidad de una buena negociación con Milei"

El presidente de la Unión Cívica Radical, espacio cofundador de Juntos por el Cambio, analizó durante el programa El Acople el panorama electoral de cara al balotaje y cuestionó la manera en que Patricia Bullrich selló el pacto de alianza con La Libertad Avanza.



Si bien reconoció que no le “disgusta”, la decisión de la ex candidata presidencial, porque gran parte de su electorado “votará a Milie, casi con seguridad”, no estuvo de acuerdo con los términos establecidos durante la mesa de negociación.

“No se sentó a acordar políticas públicas ni una agenda de gobierno en su conjunto. Si yo tengo 23 puntos, es decir la tercera parte del electorado, me interesaría discutir tres puntos básicos: independencia en la justicia, salud y la educación, pero hubo otra interpretación y desperdiciamos también esa oportunidad”, gatilló el líder radical.



En concordancia, catalogó como "un acto de soberbia", el querer dirigir el destino de eso 23 puntos, porque “la gente ya tiene resuelto a quién va a votar y hay mucha volatilidad en la dinámica de la política argentina”, añadió.



“Si me decían hace un año que Sergio Massa, con inflación de 140% y Javier Milei, que se está contradiciendo en todo lo que dijo, desde ‘la casta’, hasta privatizar la educación, iban a estar compitiendo en un balotaje para ver quien decide el rumbo de la Argentina; seguro yo decía que estaba loco”, concluyó.