Méndez: “Confrontan dos modelos sociales y eso tiene a mucha gente en estado de perplejidad”

En Hablemos de Política – por Aries – el presbítero Julio Méndez brindó su visión respecto al ánimo social que enmarca el balotaje del 19 de noviembre, donde el electorado deberá optar entre Sergio Massa y Javier Milei para ocupar la presidencia argentina.

“Yo creo que no, no es una elección más, por eso me parecía que debía ofrecer este humilde servicio, estas herramientas de reflexión”, sostuvo Méndez, anticipando que brindará una charla titulada ‘¿Cómo votar? Una decisión desde la razón’, el martes 14 del corriente, a hora 19, en Mitre 680.

Según su visión, lo especial de esta elección es confrontan dos modelos sociales distintos, es decir, no están en juego posturas partidarias – como en elecciones pasadas – sino modelos de organización, por lo que la decisión a la que se enfrenta el elector es mucho más profunda.

“Creo que eso es lo que tiene a mucha gente en un estado de perplejidad”, señaló Méndez, y completó: “La perplejidad es cuando no se sabe qué rumbo tomar porque todos los caminos parecen negativos. En otras ocasiones, hay alguna opción que entusiasma, pero no lo advierto ahora. Sí advierto una agresividad, un combate, es más bien una contra: contra lo que está o contra lo que puede venir”.

Méndez dijo no observar ese “oxígeno de esperanza” que solía verse en otras elecciones; incluso en medio de crisis muy profundas – aunque más no sea, de forma ilusoria, mencionó – aparecía esa esperanza.

“Acá más bien parece que hay un conflicto con una gran incertidumbre. El discurso de los candidatos tiene fuertes diferencias. Un candidato plantea continuidad con un esquema institucional existente, mientras que otro plantea un verdadero cambio, con varias propuestas que hasta, algunos mencionaron, necesitarían una Reforma Constitucional”, indicó.

“¿Cómo votar? Una decisión desde la razón”

El descripto es el contexto que llevó a que Julio Méndez a brindar una charla – de entrada libre y gratuita – en el Bachillerato Humanista el martes que viene.

“Creo que somos muchísimos los que, desde hace un par de semanas, acuciantemente estamos desojando la margarita para ver qué vamos a hacer el domingo 19”, apuntó el Presbítero, y explicó que la idea es compartir “lo que la historia del pensamiento filosófico sobre la toma de decisiones tiene aquilatado”; “hay un tesoro de reflexiones que ya están hechas, voy a compartirlo para ofrecer una herramienta a los que están pensando su decisión”, añadió.

A modo de adelanto, Méndez consideró que primero se debe superar el escenario emotivo y la parte afectiva de la votación, y, de esa forma, ingresar en un análisis racional.

“Vamos a navegar en aguas complicadas. Vamos a ofrecer caminos de discernimiento, de pensamiento; no vamos a sacar en la charla ninguna propuesta de voto, pero vamos a dar herramientas de anales sobre cómo valorar las propuestas que están en juego”, finalizó el Presbítero.