Morales dice que si gana Milei las provincias tendrán problemas para pagar los sueldos

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a expresar públicamente sus diferencias con Javier Milei al manifestar que un triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza en el balotaje traería problemas en el pago de los sueldos a los trabajadores estatales.

“Si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Él plantea eliminar la Ley de Coparticipación, nosotros los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo con el ministro Massa para que nos repongan la caída de Impuesto a las Ganancias”, manifestó el mandatario provincial en las últimas horas.

El pasado viernes, en el marco de un acto en Palpalá, también se había manifestado en este sentido, pero agregó que “todas las provincias van a tener muchos problemas” si se impone La Libertad Avanza en la segunda vuelta.

Asimismo, Morales se pronunció sobre las propuestas en campaña del libertario. “Plantea la privatización de la educación y la salud pública. Ahora está acomodando discursos con fines electorales, pero forman parte de una concepción que está muy lejos del ADN de Argentina. Hay que tener mucho cuidado con el salto al vacío”, manifestó.

De hecho, el gobernador de Jujuy explicó el motivo por las cuales Juntos por el Cambio no debería apoyar al candidato liberal a Jefe de Estado. “Milei traiciona los lineamientos de Gobierno de Juntos por el Cambio. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que plantea. Él plantea que los hijos son propiedad de los padres, que ellos los pueden vender, y se armaría un mercado de venta de chicos. Eso es la venta de órganos que es uno de los delitos más grandes, entonces si se plantea eso, un día te sacan un hijo y si te lo devuelven lo hacen con un riñón menos”, aseguró.

Por su parte, Morales hizo referencia a las dificultades que generaría para su provincia un triunfo libertario como, por ejemplo, las propuestas vinculadas con Energía Renovables. “Si gana Milei, los chinos no nos van a firmar el acuerdo que tenemos de construcción en Cauchari, si gana Massa sí lo harán”, aseguró.

“Podemos retroceder en términos muy peligrosos. Siempre se puede estar peor y con Milei podemos estar peor. Una persona con desequilibrio emocional sería un peligro para todos los argentinos”, sentenció Morales.

“Consideramos que quedaron dos candidatos que no son buenos para Argentina”

Más allá de este posicionamiento, Morales también hizo referencia a las dos propuestas que protagonizarán el balotaje y sostuvo que se trata de “dos candidatos que no son buenos para Argentina”. “Después del 19 de noviembre espero que no pase lo peor, pero lo peor es que nos gobierne Javier Milei, es un fundamentalista típico; todos ellos terminan en autoritarismo y fascismo”, expresó en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Y alertó: “Veamos concretamente lo que va a pasar, ojo con saltar al vacío, con un loco como este que es un desquiciado que además de privatizar la salud, la educación y la coparticipación. No va a ser mi problema, es un problema de todos. Milei le hace daño a Jujuy, no será beneficioso y todos esos recursos mensuales que circulan un movimiento económico van a desaparecer”.

Por último, apuntó fuerte contra la reacción de Patricia Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio, tras quedar en la tercera ubicación de las elecciones generales. “Nuestro partido no es un rejunte, sino una fuerza política con reglamentos, después de todo lo que se dijeron Bullrich con Milei, se abrazó a un proyecto que habíamos combatido”, sostuvo.

Y completó: “En la vida y en la política se pierde y se gana, pero no podés salir corriendo a buscar cargos y acuerdos con una fuerza que está en las antípodas de lo que piensa nuestra fuerza”.