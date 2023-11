Pese al gasto millonario en Plaza 9 de Julio, denuncian el faltante de 25 farolas

El millonario gasto que la Municipalidad, a cargo de Bettina Romero, realizó para “poner en valor Plaza 9 de Julio” sigue siendo cuestionado. Este miércoles en el Concejo Deliberante, la edil Alicia Vargas advirtió el faltante de 25 farolas coloniales de hierro fundido con sus elementos de conexión.

“Es inexplicable que las hayan retirado de la Plaza 9 de Julio ya que forman parte del casco histórico, no entiendo por qué no intervino el CoPAUS en ese sentido. Según me informaron extraoficialmente, están en poder del contratista, tampoco entiendo por qué las tiene el contratista, recién el municipio los está intimando para que las devuelva”

Por otro lado denunció la falta de los planos de electricidad y de la ampliación del sistema de riego que, según dijo “el Tribunal de Cuentas el 15 de diciembre del 2022 solicitó que previo a la suscripción del contrato se debían presentar los planos”

Sobre el los planos de electricidad, Vargas informó que presentó una nota a COPAIPA desde donde se comunicó que los planos fueron presentados en 10 de mayo de 2023 y devuelto con observaciones el 15 de mayo pero que “hasta la fecha no fueron presentados nuevamente para su verificación”.

“Considero una falta grave, tanto de parte del municipio como de parte del contratista, aunque la empresa Norte Árido está acostumbrada a trabajar en forma desprolija y nunca fue multada ni informada al registro del contratista de la provincia, quien les tiende el certificado de capacidad para contratar, que tiene capacidad para obras de ingeniería, pero no así para obras de electricidad”, manifestó.

Así mismo, la edil Alicia Vargas advirtió que de las obras de la Plaza, en el mes de julio, se desprenden cinco órdenes de compra haciendo un “total real de $296.509.924,10”.

“La primera orden de $131.295.958,97 del 16 de diciembre del 2022; la segunda, que se tomaron el 30% que permite la ley de contrataciones para hacer una ampliación de la primera contratación que ellos le llaman de la primera parte, que viene de una orden de compra del 4 de abril del 2020, de $39.898.342.073; la tercera orden de compra, del 13 de junio del 2023 de $41.527.043,58; la cuarta orden del 21 de junio del 2023 de $42.987.517,06; y la quinta orden de compra del 3 de julio del 2023 de $41.027.043,58”, detalló.

Vargas señaló que realizó un pedido de informe “para tener un costo final sobre una plaza que todavía no está finalizada, pero sí tiene publicidad de un antes y un después”, disparó.