ANMAT prohibió la venta de tres aceites de oliva "ilegales"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de tres marcas de aceite de oliva. Los productos no contaban con los registros nacionales correspondientes.



La medida, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la disposición 8843/2023, especifica que el organismo indicó que luego de una investigación se pudo constatar que los alimentos no contaban con la debida rotulación y etiquetado en sus envases.



La ANMAT dio con los productos ilegales a raíz de una denuncia de un particular sobre uno de ellos ante la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba.

Los productos prohibidos por ANMAT

En este sentido, la administración alimenticia anunció que los productos prohibidos en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, son:

"Aceite de Oliva Extra Virgen, Marca Cruz del Eje, RNE 12008028 y RNPA 12005232″.

"Aceite de Oliva Extra Virgen, Marca San Marco, Premium, RNE 12000380, RNPA 12002208, elaborado y fraccionado en Av. San Francisco Km 5.5, La Rioja”.

"Aceite de Oliva Extra Virgen, Marca La Costa, RNE 12008028 y RNPA 1200532".

"Como no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado”, no puede “garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”, especificó el ente en la resolución.

Con información de Ámbito