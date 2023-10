Como "Matrix": Un físico británico abre el debate sobre la posibilidad de un universo simulado

El físico prestigioso detalla su teoría en su reciente libro titulado "Reality Reloaded: The Scientific Case for a Simulated Universe." La hipótesis, conocida como M/E/I, sostiene que las leyes de la física no son más que código que ejecuta una estructura matemática, dando forma a nuestra realidad.

Según Vopson, la teoría del universo simulado tiene sus raíces en la antigua Grecia y en el idealismo filosófico de Platón. A diferencia del idealismo, esta teoría sugiere que todo, desde nuestras mentes hasta nuestra conciencia, forma parte de la simulación.

Vopson, en una entrevista, reconoció que aunque su investigación no tenía como objetivo demostrar que vivimos en una simulación, las conclusiones de su trabajo respaldan esta teoría filosófica. Sin embargo, subrayó que esto sigue siendo una posibilidad, no una certeza.

La teoría del universo simulado plantea que nuestro universo, con todas sus galaxias, planetas y vida, es una simulación cuidadosamente programada por computadoras. Según Vopson, las leyes físicas que rigen nuestra realidad son algoritmos, y nuestras experiencias son generadas por procesos computacionales de un sistema altamente avanzado.

Vopson aplicó la teoría de la información para proponer una nueva ley de la física, que llamó "segunda ley de la infodinámica," la cual respalda la idea del universo simulado. Según esta ley, la entropía de la información debe mantenerse constante o reducirse hasta alcanzar un valor mínimo de equilibrio.

El físico señala que la simulación de un universo tan complejo como el nuestro requeriría un mecanismo de optimización y compresión de datos para reducir los recursos computacionales necesarios. Argumenta que esta observación se refleja en la evidencia empírica que encontramos en datos digitales, sistemas biológicos, sistemas atómicos y simetrías matemáticas.

Cuando se le pregunta sobre el impacto de su descubrimiento, Vopson resalta que su trabajo destaca la importancia de la información en los procesos y sistemas del universo. Aunque la validación experimental aún no se ha realizado, sugiere que esta teoría es una vía válida de investigación.

En última instancia, la teoría del universo simulado plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y desafía muchas teorías científicas y creencias religiosas. Sin embargo, como señala Vopson, incluso si esta teoría resultara cierta, no tendría un impacto significativo en la vida cotidiana, ya que no existe un marco de referencia para distinguir entre lo real y lo simulado.

En cuanto a los próximos pasos en su investigación, Vopson planea aplicar la segunda ley de la infodinámica a más sistemas y procesos físicos para descubrir posibles efectos novedosos. También busca obtener financiación para llevar a cabo experimentos que confirmen su principio de equivalencia M/E/I, que podría desafiar la teoría de la evolución de Darwin y abrir nuevas perspectivas en la comprensión de la información en el universo.

La teoría del universo simulado plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la realidad y desafía las concepciones tradicionales de la física y la cosmología. La investigación de Vopson seguramente continuará generando debates en la comunidad científica en los próximos años.

Con información de Infobae