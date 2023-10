¿Dónde voto? Consultá el padrón electoral

El padrón incluye detalles esenciales como el lugar de votación y el número de mesa, información crucial para los votantes y las autoridades durante el día de las elecciones.

¿Qué pasa si no aparezco en el padrón?

Quienes no aparezcan en el padrón electoral en las elecciones generales no estarán habilitados a hacer reclamos y no podrán votar en la próxima instancia, ya que la fecha límite para subsanar errores fue el pasado 24 de julio. De esta forma, quienes quieran figurar en el padrón, podrán hacer el reclamo pero estarán habilitados para las elecciones 2025.