“Elijo Creer”, la película del título en Qatar, ya tiene fecha de estreno

El estreno del filme será el 14 de diciembre, a solo cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de la histórica conquista.

“Es un momento muy emotivo que nos retrotrae al instante más feliz de todos los argentinos y argentinas. El 14 de diciembre se estrenará “Elijo Creer”, que mostrará un pasaje de lo vivido en ese maravilloso Mundial que nos hizo felices a todos. Nos emociona revivirlo y compartirlo con la audiencia”, expresó con mucho entusiasmo Chiqui Tapia. Víctor Santa María destacó la producción como “un reflejo del fervor de los 45 millones de argentinos que salieron a las calles el 18 de diciembre”. Además, se hizo una mención especial a Gonzalo Arias, quien se desempeña como creador y productor general de la película.

En el filme, que tiene una duración de 80 minutos, se podrá ver la intimidad del plantel en este logro como nunca se vio, donde se entrevista al cuerpo técnico y a las figuras de la selección que hicieron posible el título, anunciaron. La película contará con testimonios de figuras emblemáticas como Lionel Messi, Dibu Martínez, Di María, Otamendi, De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Montiel, Scaloni y Claudio Tapia, entre otros, y será proyectada en más de 300 salas de cine en todo el país.

“Ya cuando le llega a Leo es cuando empiezo a correr un poco porque es un 99.9 que no la pierde. Veo que le llega a Julián y al toque se la da a Alexis y yo ya había comenzado a correr desde antes. Más que nada porque tengo 35 y un poquito de experiencia, sabía que había que salir antes. Ahí empecé a acelerar a acelerar con la cabeza de que iba a llegar a la pelota y cuando mete el pase perfecto ahí, ya había visto antes del partido algunas imágenes del arquero que siempre salía muy abajo a intentar tapar lo más rápido posible. Como venía intenté pegarle de sobrepique para poder meterla en el segundo palo”, recordó Di María en el adelanto.

Fideo se refirió a los videos virales con la recreación de ese histórico gol. “Genera algo muy lindo que la gente haga todas esas cosas, en las playas o en cualquier parte del mundo porque he visto que lo hicieron en la Torre Eiffel. Después gritar el gol es sacar todo de adentro, sacar un poco los momentos malos que pasé por la Selección, finales que no pude jugar porque parece mentira pero en cuatro o cinco segundos que es cuando estás celebrando el gol, se te cruzan ocho nueve años de tu vida en nada. Apenas entra la pelota pensé otra vez hice un gol. Fue la revancha más linda, el haber tenido la posibilidad de volver a jugar una final y poder ganarla. Poder tenerla, poder tocarla, a veces cuando la veo así y la tengo me acuerdo del video siempre de Diego, y ahora tener esta posibilidad es algo inolvidable para mí”.

Rodrigo De Paul, uno de los mejores socios de Lionel Messi, también mostró orgullo por lo conseguido y en especial por la conexión que lograron con el público argentino. “No lo puedo creer. Le quiero sacar fotos todo el tiempo, le quiero dar besos. Me siento muy privilegiado de ganar la Copa del Mundo. Sé que no es para nada fácil y que son logros que no voy a vivir nunca más. Haberla traído y de ver la alegría de la gente cuando la ganamos para mí fue el premio mayor. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Uno busca la felicidad todo el tiempo y hay muchas veces que nunca la encuentra. Y uno tener el poder de hacer feliz a tanta gente es un privilegio que no hay manera de explicarlo. Hicimos felices, los hicimos olvidar de sus problemas y los quilombos que existen en el mundo, Fueron muy felices no sé si por una hora, por dos días o si todavía lo son, pero les sacamos una sonrisa a mucha gente que lo necesitaba. Y eso es espectacular”.

Por último, el que brindó testimonio y formó parte de los adelantos de la película de la selección argentina fue Nicolás Otamendi, baluarte de la defensa, quien recordó el durísimo cruce frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial. “Sabíamos que era un partido complicado y difícil, y por las circunstancias del partido se dio de ir ganando por 2-0 a recibir un empate e ir a tiempo extra. En otro momento por ahí cuando recibís el empate el equipo rival con el envión anímico viene y te sigue arrasando, y la verdad que nosotros después de eso intentamos poder ganarlo. No se dio y bueno vamos a los penales, cada uno de los nuestros que iba a patear lo acompañaban y le decían algo y los árbitros lo controlaban pero no del todo. Fideo se metió un poco. Fue una sincronización bárbara (el festejo) voy corriendo y girando como en cámara lenta, es buenísimo. Fue un desahogo del momento, Salió así. El trofeo es el más hermoso que le puede pasar a un jugador levantar, jugadores como Passarella son íconos de la Argentina y entrar en un listado con ellos es difícil pero el sueño siempre está, el trofeo más importante se lo pudimos dar a Leo (Messi) que era el que más se lo merecía”.

Además del testimonio exclusivo de los jugadores de la Scaloneta, se ofrecerá una visión íntima de la experiencia vivida por la selección argentina en el Mundial de Qatar y se desglosan sus goles y jugadas como nunca se lo vio.

“Elijo Creer se presenta como un conmovedor homenaje a la tenacidad y dedicación de la selección argentina en su búsqueda de la gloria en el escenario internacional. Promete capturar la pasión y el orgullo que Argentina siente por su selección de fútbol, ofreciendo a los espectadores una experiencia única e inolvidable”, informaron desde su producción.

Infobae