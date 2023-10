Kosiner: “Sería inteligente que los candidatos envíen un mensaje al interior en el próximo debate”

En “Estilo Desafío” por Aries, el Diputado Nacional y Provincial, mandato cumplido Pablo Kosiner analizó el contexto electoral post debate.

Por un lado aseguró que “la única certeza es que el próximo presidente va a gobernar en minoría”, refiriendo al Congreso de la Nación.

“Le pasó a Macri, le pasó a Alberto Fernández, y le va a pasar al próximo presidente o presidenta, porque sabemos que ninguna de las fuerzas políticas va a tener una mayoría que le permita tener la cantidad de legisladores nacionales para sostener su proyecto en las Cámaras”, manifestó.

En este sentido consideró que debe priorizar el diálogo y buscar acuerdos. “No es entender la nueva realidad y tampoco es aprender de los errores del pasado” dijo y agregó “si es más de lo mismo no tengo ninguna duda en anticipar un nuevo fracaso”.

Por otro lado, Kosiner señaló que la coparticipación fue un tema que se intentó tocar en el debate pero “fue tapado por los gritos, por las acusaciones, por un show que vende más”.

“Yo no creo que no se esté instalando el tema, no se está instalando con la fuerza que debería instalarse y porque el resto de los candidatos no les importa. Lo que dice Schiaretti es verdad, son todos productos de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA donde las prioridades son otras, no son las que vivimos nosotros en el interior de la Argentina”, expresó.

En este sentido señaló la importancia de que los candidatos “sumen a sus propuestas y al debate que viene un mensaje al interior”.