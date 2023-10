El futuro de Salvador Mazza "depende de quién sea el próximo presidente"

El próximo 10 de diciembre, los municipios de la provincia renovarán autoridades. En la localidad de Salvador Mazza, el período de transición lo lleva a cabo Adrián Zigarán, quien asumió como interventor en 2021 para completar la gestión del exjefe comunal, Rubén Méndez, imputado judicialmentre por delitos de corrupción.

En Hablemos de política, por Aries, Zigarán aseguró que entregará un municipio “completamente saneado”.

“Entregaré un municipio completamente saneado con superávit en las cuentas con obras que en dos años hicimos lo que nos hizo en 15 años y con un estado de ánimo de nuestros empleados completamente cambiado son parte de la intervención fueron parte de mi gabinete”, expresó.

Así mismo detalló que en Salvadro Mazza se puso en funcionamiento un centro de cobro de tasas, cuya recaudación permitió renovar el parque automotor.

Terminado el proceso de transición, asumirá en el municipio Gustavo Subelza, actual presidente del Concejo Deliberante e intendente electo durante los comicios de mayo. Al respecto Zigarán se mostró especialmente por la conformación del próximo gabinete provincial y adelantó que se reunirá con el Gobernador pasada las elecciones nacionales.

“Me tengo que juntar con el Gobernador a hablar desde el tema, calculo después de las elecciones porque el Gobernador va a tener un panorama más claro para ver cómo arma su nuevo gabinete”, manifestó.

Analizando el panorama electoral, el interventor de Salvador Mazza Adrián Zigarán, consideró que el futuro manejo del municipio “va a depender de las elecciones nacionales”

“Nosotros tenemos la unidad de cobro que es el pago anticipado de una tasa, si el señor Milei lleva adelante sus propuestas de no haber retenciones y libre comercio, el comerciante boliviano, no va a comprar en Salvador Mazza, sino que va a comprar en los centros de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y va a pasar la mercadería como mercadería de exportación y no va a pagar la tasa. Con la recaudación hago el pago de empleados del municipio y el otro 50% para recuperar parque automotor y obras”, explicó.

Zigarán comentó que si bien el municipio votó 50% a favor de Milei, “ya se están dando cuenta que son parte del licuado que está por preparar”.

“Ellos pensando en Bolivia, que el que gana 20 mil pesos ahora va a tener 20 mil dólares, que según la encuesta el 20% de la población hacía esa relación directa imposible de llevar a cabo. No sé si tendrá que haber un estudio sociológico de qué es lo que la gente hoy quiere votar a su propio verdugo”, disparó.