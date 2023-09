Destacan la presencia del Estado en el deporte social

El vicegobernador Antonio Marocco encabezó una reunión con referentes deportivos y sociales de distintos barrios de la ciudad de Salta. El encuentro se realizó en el Círculo de Ex Legisladores y contó con la participación de destacados deportistas salteños.

Sergio Plaza, Adrián Cuadrado, Mauro Laspada, los hermanos Ramón y Federico Apaza, Marcelo Cil y Ricardo Aniceto Roldán formaron parte del panel que acompañó al vicegobernador, al secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez, y al prosecretario de Presidencia del Senado, Marcelo Herrera.



Durante la charla, los reconocidos deportistas y los referentes barriales intercambiaron experiencias e historias de vida ligadas al deporte y la inclusión social. Coincidieron en resaltar la importancia de la presencia del Estado en las organizaciones vecinales y los clubes de barrio con obras de infraestructura, apoyo económico y coordinación de competencias.

“El deporte es una materia que articula a la sociedad y que genera oportunidades, debemos fomentarlo desde las instituciones deportivas, los clubes de barrio y las escuelas”, manifestó el vicegobernador Marocco. En ese sentido, agregó: “El Estado necesita seguir creciendo en su trabajo de apoyo al deporte social para generar sociedades más inclusivas, cuidadas y sanas”.

Del encuentro participaron no solo referentes de clubes sino también dirigentes sociales y personas que tienen a cargo comedores y merenderos en los barrios. “Detrás de cada equipo y de cada deportista hay una alimentación, una suplementación y un entrenamiento; no solamente es el deporte, sino todo lo que gira alrededor de la contención deportiva desde temprana edad”, explicó Galíndez. “Es con más Estado, no con menos Estado”, concluyó.