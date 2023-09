“El colmo de los colmos”: la Municipalidad no promulgó más de 60 ordenanzas ya aprobadas

“Es el colmo de los colmos que le pidamos al Ejecutivo que promulgue las ordenanzas que ya sancionamos”, aseguró Paula Benavides – concejal capitalina – al momento de informar sobre el proyecto de Resolución, dirigido a la Municipalidad, para que cumpla con la tarea.

En este sentido, la edil consideró que se trata de una muestra más del desinterés y la falta de respeto con la que se maneja la Administración Romero a la hora de tratar con el Concejo Deliberante.

“Hay ordenanzas que esperan desde noviembre, pero, claro, cuando ellos necesitan las ordenanzas salen rápido, por ejemplo, las subas en la Unidad Tributaria. Sabido es que, hasta tanto una ordenanza no se publique en el Boletín Oficial, no se puede aplicar porque la ciudadanía no conoce de qué se trata”, sostuvo Benavides.

Informó, en tanto, que son más de 60 las normas que el Ejecutivo no promulgó hasta el momento.

“Es el colmo de los colmos pedirle al Ejecutivo que se ponga al día con esto”, insistió finalizando Benavides.