“Dejamos muchas cosas que desear”

En Hablemos de Política, el vicegobernador Antonio Marocco analizó el panorama de cara a las elecciones generales de octubre y, más allá, la realidad de la dirigencia política del país. No obstante, se mostró optimista en la recuperación de votos por parte del peronismo asegurando que “se está trabajando bien, hay entusiasmo”.

Se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y, en Hablemos de Política, personalidades del periodismo, la cultura y – claro – la política realizan su balance sobre lo transcurrido en estas cuatro décadas.

El análisis sobre lo sucedido lleva, indefectiblemente, a una caracterización de la actualidad y allí los invitados plasman sus pareceres sobre el proceso político/económico que atraviesa el país a pocas semanas de una elección general donde, según se advierte, se elige mucho más que un presidente.

“La sociedad rompió el molde, dijo ‘yo quiero democracia’ y estos son los resultados”, aseguró Antonio Marocco – vicegobernador de la Provincia – en su visita a los estudios de Aries.

Según señaló, fue una forma de decir ‘basta’ a ciertas prácticas recurrentes en la política argentina y que, al parecer, colmaron la paciencia del electorado. Sin embargo, indicó Marocco que las cosas no son lineales y que, en definitiva, ninguno de los tres candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia tienen el camino allanado de cara a octubre.

“Massa tiene un 60% de oposición, pero también le pasa lo mismo a Bullrich y lo mismo le pasa a Milei”, definió. Claro, a esta también hay que sumarle una gran porción de electores que- por la razón que sea – no se acercó a las urnas en las PASO.

En tanto, Marocco deslizó que la falta de respuestas hacia la sociedad no es patrimonio de un espacio político en particular, sino que es la dirigencia en su conjunto la que no ha sabido interpretar las demandas que ocupan las preocupaciones del elector.

“Por ejemplo, recién escuchaba a un candidato y pensaba: dejá de hablar de mí. Presentá tus propuestas a la sociedad. ¿Qué harías con la deuda externa que tenemos? ¿Por qué tenemos inflación? ¿Por qué la emisión monetaria?”, cuestionó el Vicegobernador, y reflexionó: “Nos olvidamos de la pandemia, nos olvidamos que a los empleados de las empresas les pagaba el sueldo el Estado. Había que hacerlo, había que producir. Si no producíamos bienes farmacéuticos, alimenticios y demás ¿cómo iba a ser la vida?”. Alegremente – continuó – hoy la oposición critica la emisión monetaria; “yo digo que alegremente estamos vivos hoy”, disparó.

Para Marocco, sería más que interesante que la oposición presente dos ideas – “solamente dos”, dijo - para salir de la crisis que enfrenta el país.

“Ayer me decían ‘¿hasta cuándo van a subir los precios?’, bueno, este gobierno intentó controlar los precios y no lo dejaron, por ejemplo”, sostuvo Marocco; “Massa estuvo en Tucumán con toda la dirigencia industrial y lo explicó claramente: vamos a ir un gobierno de concertación y lo dejó en claro, sin un acuerdo entre todos, vamos a seguir con dos dígitos de inflación”, remató.

Asimismo, el dirigente puso el foco también que la crisis no es solo de Argentina, sino que es el mundo entero el que atraviesa un proceso convulsivo, así lo demuestra la inflación del 100% en Estados Unidos o la situación socioeconómica que enfrenta gran parte de Europa.

“Estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa, no hablar de La Cámpora”, aseguró el Vicegobernador (pronunciando la segunda parte de la frase con algo de desgano y hartazgo); “ya está, estamos hablando en serio, estamos hablando de política”, señaló.

A modo de síntesis, Marocco sostuvo que, en realidad, el problema que atraviesa el país y su dirigencia es netamente político, por errores, desaciertos y también aciertos.

“¿Cómo debe ser el próximo Presidente? A cualquiera de los tres que están en carrera electoral los conozco, pero a mí me gustaría conocer quién es el que pone el precio del dólar, porque me parece que tiene más poder que el Presidente”, aseguró el dirigente, y continuó: “Cuando pongamos estas cosas en la mesa para discutirlas, puede ser que comencemos a salir. Necesitamos un acuerdo político. Hay que hacer un acuerdo antes con las fuerzas políticas que tienen una representación y una historia en la Argentina, serán bienvenidos quienes quieran aportar”.

Finalizando, Marocco consideró que es hora que la dirigencia tome el toro por las astas, pero, ojo, según su visión, “creer que se sale solo es un error”.

“Por eso hablo de concertación. Creo que hemos dejado muchas cosas que desear y para le gente el voto es el arma que tiene. Dijo ‘este es mi camino y vos te fuiste de mi camino’, y ahí está el resultado. Tenemos tiempo de volver, se está trabajando bien, hay entusiasmo. Apareció mucha gente que creía que solo había que ir a votar, que era un paseo. Bueno, ahí está el paseo”, sentenció.