Felipe Biella: “Los dos espacios que representan el cambio tienen proyectos similares de economía”

Próximo a las elecciones nacionales del octubre, Salta Independiente (SI) se presenta con lista corta y un directo mensaje que reflejó en la campaña “CORTÁ” haciendo referencia al corte de boletas.

“400.000 salteños no fueron a votar y otro tanto votó en blanco, el 95% de los salteños no saben que podés votar por categoría, o sea cortar la boleta. Necesitamos que la gente se comprometa, hoy todo el mundo te dice “queremos que se vayan todos”, pero si están es porque no nos comprometemos, porque no sabemos a quién votamos, porque no sabemos que podemos votar por categoría, porque tampoco nos molestamos muchas veces ni a votar”, manifestó el candidato a Diputado Nacional Felipe Biella, en Hablemos de Política por Aries.

“En mi opinión la gente ya eligió a su presidente, y ahora tiene que elegir, nada más ni nada menos, quién quiere que represente a Salta porque independientemente de quién sea el presidente, nosotros necesitamos representantes comprometidos con los intereses de nuestra provincia, que siempre ha sido discriminada y perjudicada a lo largo de los años”, expresó.

Pese a no inscribirse directamente con un candidato a presidente, Biella reconoció que “los salteños quieren un cambio, terminar con la inflación y la inestabilidad”, se identificó como parte de esa oposición.

“Nosotros jamás vamos a votar un presupuesto que sea deficitario, porque sabemos que el déficit es lo que ocasiona la inflación, mucho menos vamos a votar medidas que traten de favorecer a políticos en sus candidaturas”, dijo.

Sin embargo, el referente de SI señaló que “cualquiera de los dos espacios que representan el cambio hoy tienen proyectos similares en la economía”.

“En el caso de Milei, propone una bimonetización inicial con una posterior dolorización cuando se cumplen ciertas cosas, y lo mismo propone Melconian (presentado como ministro de economía si Bullrich gana), una bimonetización de manera inmediata anclando determinada variable. Y por otra parte, los dos e inclusive ahora Massa se sumó a proponer un presupuesto que sea equilibrado sin déficit fiscal”, analizó.